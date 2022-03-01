 

Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину

01.03.2022, 20:40, Новости дня
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“Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск. По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи украинско-белорусский границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук. Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск”, – сообщили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/261892852788809

Контекст:

С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным. 

Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.

Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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