 

Канада закрывает свои порты и внутренние воды для российских судов

01.03.2022, 20:40, Новости дня
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Решение должно вступить в силу до конца текущей недели.

“Россия должна нести ответственность за свою агрессию в Украине. Сегодня мы предпринимаем шаги по закрытию канадских портов и внутренних вод для российских судов. Правительство Канады осуждает вторжение России в Украину, и мы будем продолжать принимать меры, чтобы поддержать Украину”, – заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

Глава МИД страны Мелани Жоли заверила, что “Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения того, чтобы российское руководство было наказано за агрессивные и дестабилизирующие действия в Украине”.

“Канада будет продолжать вводить меры в ответ на вопиющее пренебрежение Россией международным правом. Наше послание ясно: Канада поддерживает Украину и ее храбрых и выносливых людей”, – подчеркнула она.

Накануне свои порты для российских судов закрыла Великобритания.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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