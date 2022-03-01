Не бойтесь мороженого — педиатр объяснила, как лечить ангину



1

минута

Зима подходит к концу — солнце светит все ярче, а снег чернеет и стремительно тает. Но это совсем не значит, что типичные «зимние» заболевания, такие как простуда или боль в горле, будут меньше нас беспокоить. Ведь в большинстве случаев они вызываются вовсе не холодом или ветром, а различными микробами.

Если у вас заболело горло, то в большинстве случаев врач поставит диагноз «острый тонзиллит». В народе острый тонзиллит, или воспаление небных миндалин, обычно называют ангиной, им болеют люди всех возрастов. Причина ангины — внедрение в организм патогенных микроорганизмов.

Это могут быть различные вирусы (самая популярная причина, в зависимости от возраста больных от 50 до 95% случаев), бактерии (наиболее опасный и частый возбудитель β-гемолитический стрептококк группы А), грибы или смешанная флора.

Симптомы острого тонзиллита

● Лихорадка, то есть повышение температуры выше 37.5 С.

● Боль в горле, першение, дискомфорт, затрудненное или болезненное глотание.

● Интоксикация-вялость, слабость, ломота в теле, чувство озноба, головная боль или в суставах.

● Краснота, отечность и увеличение в размерах небных миндалин.

Следующие симптомы также могут вас беспокоить, но они бывают не в 100% случаев

● Налет на миндалинах, который может являться причиной неприятного запаха изо рта.

● Лимфаденопатия шейных лимфоузлов, то есть их увеличение в размерах.

Если острый тонзиллит вызван вирусами, то у заболевшего человека могут наблюдаться катаральные проявления — насморк, заложенность носа, кашель, осиплость голоса; диарея или кожная сыпь.

И различные образования во рту — мелкоточечная красная сыпь в горле, микропузырьки на небе, маленькие, чрезвычайно болезненные изъязвления слизистой оболочки полости рта в виде пузырьков, так называемые афты.

Полную информацию об ангине читайте на МедПортале.

Читать статью

Если острый тонзиллит вызван грибками, то характерными клиническими проявлениями будут точечные «творожистые» налеты, которые будут легко сниматься (в отличие от дифтеритических пленок) и слизистая оболочка под ними остается гладкой. Налеты могут быть также на небе или щеках.

Как лечить ангину — советы врача

Обычно лечение ангины носит симптоматический характер. Ниже мы рассмотрим основные рекомендации, которые помогут вам улучшить состояние и снять болезненные симптомы.

● Пейте больше жидкости. Больному необходимо обильное питье, причем не важно теплое или холодное, также не принципиален вид жидкости. Это могут быть морсы, компоты, молоко или чай.

● Не забывайте про мороженое. Многие бояться мороженого при больном горле, а зря. Именно это холодное лакомство помогает снимать неприятные симптомы. Дело в том, что мороженое охлаждает миндалины, в результате чего возникает спазм кровеносных сосудов, а кровоснабжение воспаленных участков нарушается. В итоге отек уменьшается, а боль утихает. Безусловно, не стоит во время болезни питаться только лишь мороженым, но заменить им один прием пищи вполне разумно.

● Если очень больно глотать, выбирайте мягкую пищу. Из-за выраженного болевого синдрома обычно люди выбирают мягкую пищу в первые дни болезни, а при стихании воспалительного процесса возвращаются к привычной еде.

● Горло можно не полоскать. Удивительно, но факт. Полоскание миндалин не является обязательной рекомендацией в лечении острого тонзиллита. Но если вы любите полоскать горло и привыкли так лечиться, то ничего плохого в этом тоже нет — делайте это теплым солевым раствором.

● Больше отдыхайте и гуляйте. Во время болезни побольше отдыхать никому не помешает, а делать это в постели или на улице при медленной прогулке — выбор каждого.

● Принимайте жаропонижающие, если есть температура. Жаропонижающие средства с обезболивающим и противовоспалительным эффектом (парацетамол 15 мг/кг или ибупрофен 10 мг/кг) могут использоваться при появлении специфическим жалоб — чувства жара, любого вида боли.

● А вот антигистаминные препараты принимать не нужно. Они не применяются в лечении острого тонзиллита

● Купите в аптеке специальный тест. В случае подозрения на бактериальную этиологию острого тонзиллита необходимо провести экспресс-тест на ангину, который определит наличие β-гемолитического стрептококка группы А в ротовой полости.

● Применяйте антибиотики только по назначению врача. В случае положительного результата экспресс-теста лечащим врачом будет назначена антибактериальная терапия (1 линия- противомикробные препараты пенициллинового ряда). Она необходима для предотвращения тяжелых осложнений, перенесенной стрептококковой инфекции (аутоиммунные и токсикосептические вторичные поражения органов и систем). В этом случае без антибиотиков у больного могут развиться ревматическая лихорадка, постстрептококковый острый гломерулонефрит, миокардит и другие осложнения.

И главное, помните, что лучшей профилактикой острого тонзиллита является соблюдение правил гигиены. То есть почаще мойте руки, носите защитные маски в общественных местах и пользуйтесь антисептическими средствами для рук.

Кирюшина Ирина

доктор

Клиника «Рассвет»