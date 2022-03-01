 

С фермы на рынок: как Кейт Миддлтон и принц Уильям провели День святого Давида в Уэльсе

01.03.2022, 20:30, Разное
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Сегодня по давно заведенной традиции представители королевской семьи Великобритании герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Уэльс, чтобы вместе с местными жителями отпраздновать валлийский праздник — День Святого Давида. Первая часть их визита прошла на животноводческой ферме Pant Farm, которая почти 20 лет снабжает козьим молоком от 600 коз местных производителей сыра. 40-летняя Кейт и 39-летний Уильям пообщались с фермерами Гэри и Джесс Йоманами и узнали о проблемах, с которыми сталкивается отрасль, а также о том, как именно работает ферма с уэльскими предприятиями. 

Для посещения фермы Кейт и Уильям оделись почти идентично — темные брюки, коричневые ботинки и одинаковые куртки хаки, на лацкане которых у обоих был нарцисс — символ Уэльса. Кейт дополнила свой образ ярким красным шарфом. 

Далее герцог и герцогиня, переодевшись в более официальные костюмы, отправились на рынок города Абергавенни, где они не только поговорили с продавцами, но и пообщались с дошкольниками, которые встречали монарших особ у исторического здания рынка. 

Отметим, что для Кейт и Уильяма Уэльс — особенное место. Тут в 2011 году они провели свой медовый месяц. Напомним, что герцог и герцогиня в прошлом году отметили 10-ю годовщину свадьбы. Лучшие фото пары в день торжества к юбилею мы собрали здесь. 



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