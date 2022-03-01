 

Модерн, ар-деко и slow fashion: лукбуки новых коллекций

01.03.2022, 20:30, Разное
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Ulyana Sergeenko 

Новая коллекция Haute Couture посвящена ревущим 1920-м. Отсюда – дух театральных вечеров и аристократических раутов начала эры модерна и ар деко, воплощенные через призму современности. Настроение коллекции выстраивается вокруг искусства конструктивизма, культуры модерна и темы спорта. Главный узор – цветок гортензии – сочетается и с элегантными вечерними платьями, и расслабленными шелковыми костюмами, и с приталенными шерстяными пальто. Дом продолжает сотрудничество с народными промыслами и внедряет сложные ручные техники – например, детали из хрусталя от Гусевского Хрустального завода им. Мальцова  и декор из елецкого кружева. Причем, одна из моделей – белое платье – полностью кружевное, на его изготовление ушло 2450 часов работы десяти мастериц ателье “Кружевной край”.

 

YANINA Couture

Легкость, цвет, энергия, гимн свободе, красоте и счастью – все это легло в основу новой коллекции YANINA Couture. Образы нового сезона навеяны настроением 60-х, вдохновлены иконами той эпохи – Верушка, Биркин, Бардо, Денев, Беренсон. В коллекции звучит и вдохновение цветовыми экспериментами Сони Делоне – художницы с русскими корнями. При создании моделей использован щедрый, яркий декор и, конечно, летящие струящиеся ткани – шелк, шифон, органза.

 

EDEM

Дом моды продолжает историю slow fashion, где главный акцент делается на экологичности, разумном потреблении и переосмыслении классических канонов красоты. Основа концепции – движение к большему комфорту, настроение линии – стиль Эдвардианской Англии. В коллекции EDEM Bridal Couture представлены свадебные платья в пол, приталенного силуэта на облегченных корсетах; кашемировые пальто; короткие стеганые платья, декорированные жемчугом и стеклянными бусинами. В большинстве моделей прослеживается любовь Дома к традиционным ремеслам и вышивке.

 

Loom by Rodina

В новой коллекции Светлана Родина приглашает исследовать смелые сочетания цветов и тканей. Героиня лукбука, снятого в самом настоящем агрохолдинге, королева теплиц, директор аграрного хозяйства. Экологичность антуража отражает стремление бренда развивать направление sustainable fashion. Все вещи отшиваются ограниченными партиями, а неиспользованные материалы отправляют на переработку или оставляют для новых идей. Некоторые изделия новой коллекции созданы из архивных тканей бренда.



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