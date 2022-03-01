 

Лишайникам грозит проигрыш в эволюционной гонке с изменением климата

01.03.2022, 20:22, Новости дня
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Ученые провели исследование, в результате которого было выяснено, что лишайникам придется туго в связи с изменением климата. Этот симбиоз водорослей и грибов адаптируется к новым условиям крайне долго.

Лишайники есть везде. Их можно встретить в Арктике, в тропиках и даже на деревьях, которые растут около вашего дома. Они выполняют массу полезных функций, включая производство кислорода, и являются кормом для многих видов животных.

Новая исследовательская работа была направлена на изучение особенностей приспособленческих качеств лишайников к глобальному потеплению. Выяснилось, что многие виды могут погибнуть, так как на адаптацию к изменению температур им требуется огромное количество времени.



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