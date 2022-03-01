Эксперт назвал «детсадовской» атаку на Россию специалистов США по информационной войне

«Если специалисты по информационной войне начинают свою деятельность с тактики «мы вам сейчас сломаем какой-нибудь портал», значит они сами не вполне уверены в своих силах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее появились сообщения о прибытии в Польшу группы американских специалистов по информационной войне. Одновременно ряд российских СМИ пожаловались на взлом своих сайтов.

Как считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, взлом сайтов чужих СМИ редко позволяет убедить гражданина другой страны в том, что курс правительства его страны ошибочен. «Чаще всего, подобный взлом способен лишь испортить настроение постоянным читателям той или иной интернет-газеты. Это тактика на грани детского сада. Она влияет только на тех, кто с ними согласен. Хотя какое это влияние, если ваш собеседник уже заранее с вами согласен. Так что, в конечном счете подобные атаки на Россию бессмысленны», – рассуждает собеседник.

«Значит, американские специалисты не готовы вести прямой уважительный диалог, значит сами же сомневаются в том, что смогут переубедить аудиторию страны-противника. В данном случае если и сработает, то лишь сила техники, а не сила аргументов», – полагает Журавлев.

Настоящей целью на любой «информационной войны» служат те, кто сомневается, – например, россияне, которые все еще пытаются разобраться в ситуации. «Именно поэтому сторонникам проведения спецоперации необходимо говорить открыто с такой категорией россиян. А нам нужно бороться за умы украинских граждан, которые тоже сейчас сомневаются, пытаются решить, на чью сторону встать, – а также за умы и сердца солдат Вооруженных сил Украины», – подытожил эксперт.

Накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Как сообщил Life, группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают. Однако в этот же день ряд российских изданий сообщили о взломе своих сайтов. На взломанных страницах были размещены заявления с критикой действий РФ на Украине.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал наказывать в уголовном порядке за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в период спецоперации на Украине. Нарушителям будет грозить до 15 лет лишения свободы. Его коллега по комитету Султан Хамзаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил необходимость таких нововведений.