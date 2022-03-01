Силы РФ и Донбасса уничтожили штаб украинской группировки «Север»

Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», сообщил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

«Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, среди погибших командующий ОТГ «Север» генерал Красильников», – передает Regnum со ссылкой на слова Басурина.

Также Басурин сообщил о перехвате переговоров украинских военных, содержание подтвердило планы по ликвидации в районе Волновахи командира 53-й бригады украинских нацистов полковника Титенко.

Отмечается, что подразделения националистов в ДНР и ЛНР остались без управления.

«Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления», – сказал Басурин журналистам.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью помощь Донбассу и демилитаризацию Украины.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.