На Каннском кинофестивале отказались принимать делегации из РФ

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, решил не принимать официальных представителей из РФ в связи с ситуацией на Украине.

«Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа», – передает ТАСС комментарий организаторов.

Одновременно устроители фестиваля отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».

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