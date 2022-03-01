Мнение: Дисней с пидоргами выходит, СНН с журнашлюхами заходит!



Итак, товарищи, у меня две новости – хорошая и тупая, да-да. Нас покидает детище товарища, кто был хорошим таким матерым стукачом, старика Диснея – вот прямо обрыдался сегодня от того, что мне пидороватую, простите, Золушку не покажут, но при этом в Польше приземлился целый самолет американских тик-токеров и прочей шайки-лейки: нас будут закидывать с вентилятора профессионально.

Как работают специалисты по дезе – вы можете посмотреть у меня в телеге https://t.me/uspehrussiatoday/941 и туда же подписаться, кто еще этого не сделал. Прекрасно все, мальчик стоит, расскаывает про горы трупов на заднем фоне, вдруг дует ветер, с трупа сдувает простынку… и о чудо, трупак начинается пытаться снова укрыться – ну, видать, чтобы не простыть. Земля-то промерзла для русских танков, зябко.

Вот поэтому я терпеть не могу тех, которые орут "Нет войне!". Вся эта хрень, пока они орали – была в Сирии и что могут недобитые бармалеи, мы, кстати, недавно видели в Казахстане, пока не началось на Украине.

Все бесконечные фильмы про ужасных русских – клево смотреть, но потом к нам на Чемпионат мира приезжают люди и такие: о, тут не ходят медведи по улицам! Пока те, кто сегодня орут "Нет войне!" – орали, что лучше бы раздали пенсионерам и ерничали про то, что допинг и вообще все украли на стройках. Хотя ведь от души ЧМ провели, правда?

Дерьма будет много, Ютуб уже закрыл – демократия же – каналы РТ и Спутник. И к слову, если мудаки, у меня других слов, которые сейчас здесь – в тепле и сухости орут "Нет войне!" и знают, что им не придут и не дадут по харе (а если придут, они же, как Леша побегут первыми в полицию с заявами) – то, те, кто уехал в США и ЕС на ПМЖ – сейчас сильно ходят под себя.

И я не про олигархов, нет. Я про обычных людей. Некоторых, причем, мне не жалко и я даже желаю им еще больше приключений – слишком долго они гадили на свою Родину, пытаясь оправдать свое бегство. Есть нормальные, кто сожалели или хотя бы не рассказывали дрянь – им мои соболезования. Потому что так или иначе – демократия на Западе – это давно расизм и нацизм. Просто раньше это старались не замечать. Сейчас увидим на всю катушку.

Но, повторюсь – Дисней свалил и пускай валят дальше другие. Я ржал сегодня с комментариев, что дебилам не покажут "Бэтмена" – последнего, с гомосеками, ага, куда теперь без них.

Смотрите, придурки, "Неуловимые мстители". Не те, которые Голливудские, а те, которые наши – скоро пригодится. И чемоданчик дежурный собирайте, реально, есть чуйка – разбор полетов будет и будет не слабым.

И бежать мурзилкам теперь некуда, чота Европа не хочет их видеть у себя. Ну, может разве на абажур.

Счастья вам.

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