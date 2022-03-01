Анонсировано расследование военных преступлений в Украине

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пояснил о готовности начать расследование по факту военных действий в Украине. Об этом говорится на сайте суда.

По словам Хана, есть «разумные основания полагать», что во время вооруженного конфликта могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.

«Я уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом станет направление запроса на получение разрешения от палаты предварительного производства», — говорится в заявлении. Прокурор сказал, что он запросит финансовую поддержку со стороны членов суда и мирового сообщества из-за срочности и важности дела.

Украина не входит в МУС, но уже подавала два заявления в Международный уголовный суд, признав его юрисдикцию на своей территории. Предполагается, что новое расследование будет включать в себя информацию о совершении военных преступлений в Украине с конца 2013 года.

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