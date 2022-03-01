 

Анонсировано расследование военных преступлений в Украине

01.03.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пояснил о готовности начать расследование по факту военных действий в Украине. Об этом говорится на сайте суда.

По словам Хана, есть «разумные основания полагать», что во время вооруженного конфликта могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.

«Я уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом станет направление запроса на получение разрешения от палаты предварительного производства», — говорится в заявлении. Прокурор сказал, что он запросит финансовую поддержку со стороны членов суда и мирового сообщества из-за срочности и важности дела.

Украина не входит в МУС, но уже подавала два заявления в Международный уголовный суд, признав его юрисдикцию на своей территории. Предполагается, что новое расследование будет включать в себя информацию о совершении военных преступлений в Украине с конца 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин наступает на Украину. День пятый. Онлайн

Армия РФ возобновила наступление на Киев, здания Бердянска перешли под контроль войск РФ

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / «Угрожали, что нами займется ФСБ»

03.07 / Мнение: О протестах в Колумбии.

18.07 / Пороховой взрыв в Каннах

30.07 / Мнение: Почему в Беларуси задержали россиян – всплыли скандальные подробности

05.05 / “ЕР” не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

06.11 / Дальнобойщик рассказал как жуткое существо «с детскими руками» атаковало его грузовик

03.09 / Неудачница – Личное мнение

04.07 / Мнение: Как “русские” евреи изменили Израиль

16.01 / Мнение: Спрос на работу без опыта, 80-летний малый бизнес и Вайлдбериз в Германии

17.06 / Макфол объяснил, почему Путин и Байден не проведут пресс-конференцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика