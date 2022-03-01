Скандалы: Сатановский предупредил о наказания для убивающих мирных граждан бойцов ВСУ
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Российский политолог осудил нападения нацбатальонов на мирных граждан, оппозиционно настроенных против действующих киевских властей
«Я уже несколько лет повторяю, что любой объект — артиллерийская установка, танк, самоходка, который бил по жителям ДНР и ЛНР [Донецкая и Луганская Народные Республики — Прим. ред.], с моей точки зрения и моего старинного, доброго друга [экс-руководителя службы «Натив»] Якова Кедми, израильтянина, должен быть уничтожен, немедленно», — сказал эксперт.
По его мнению, любой человек, открывающий огонь по мирному населению, должен осознавать, что живым он уже не уйдет. В частности, политолог упомянул иностранцев, которых киевский режим пытается заманить на Украину в качестве добровольцев, а, если точнее, наемников ЧВК, посланных англичанами, американцам или французами.
«Значит они должны там и остаться в качестве удобрения, их надо уничтожать. Они обязаны знать, что им оттуда не уйти, а дальше пусть принимают решение», — прокомментировал присутствие этих людей на Украине Сатановский.
Напомним, что ВСУ продолжает обстрел из БМП-1 и других орудий жилые районы ДНР и ЛНР. Как минимум четыре мины калибром 120 мм недавно упали на территории города Докучаевск. При этом жертвами произвола становятся и иностранные граждане. В частности, накануне по ошибке был застрелен гражданин Израиля.
РФ запустила специальную операцию по денацификации Украины 24 февраля. Одной из ее целей является защита русскоязычного населения от геноцида со стороны украинских националистов.
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