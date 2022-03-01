Мнение: Скрепляющий раствор

Рождение любой нации всегда сопровождается возникновением мифологии. Она, конечно, не является единственной составляющей и, наверное, даже не главной. Но мифы — это скрепляющий раствор этого процесса. И мы прямо сейчас можем видеть новые легенды, создающие украинскую нацию, скрепляющие и цементирующие ее.

Это ни плохо, это ни хорошо. Это естественный процесс, к которому можно относиться по-разному, но ему от этого ни тепло, ни холодно. «Русский корабль, иди н…», «Киевский призрак». Возможно, возникнут новые. У нас пропаганда кривит губу, рассказывая про фейковость этих легенд, но на самом деле реальная составляющая мифа играет крайне незначительную роль, да и она впоследствии исчезает.

У нас, кстати, тоже есть мифология и легенды новейшего времени. И они тоже в значительной мере связаны с войнами. "300 стрелковцев", та же шестая рота, погибшая ровно 22 года назад 1 марта 2000 года. И, кстати, а где наша пропаганда, почему она забыла про дату? Уже неактуально?

Правда, наша мифология включает (чем дальше, тем больше) и другие легенды – «рязанский сахар», гибель генерала Рохлина, газ в Норд-Осте. Это тоже мифы, но мифы несколько иного рода. Скрепляют они что-то или нет, вопрос спорный.

В любом случае можно с уверенностью сказать — нынешняя «спецоперация» и «не-война» сделала для становления украинской нации на порядки больше, чем все это ваше Россотрудничество за все годы своего существования. Идея пресловутого Русского мира засохла на украинской земле, которую Кремль обильно поливает кислотой ненависти прямо сейчас. Но, конечно же, во всем будет виновато НАТО, и это еще одна легенда, которую усиленно создает режим, пытаясь пояснить свой тотальный провал в геокультурной борьбе — борьбе смыслов, символов и знаков.

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