Шольц: «Германия вынуждена взять под опеку Чехию, страны Прибалтики и часть Польши»

На рассмотрение Бундестага вынесен законопроект о включении Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии и западной части Польши в состав ФРГ, сообщает Deutsche Welle. В рамках Германии они получат статус протекторатов, генерал-губернаторств и федеральных комиссариатов.

В настоящее время правящая в Германии Национал-демократическая партия обсуждает кандидатуры возможных бундесляйтеров новых субъектов федерации. К кандидатам предъявлены беспрецедентно высокие требования: все они должны быть представителями национальных и/или сексуальных меньшинств, не иметь порочащих связей с Россией, активно участвовать в социальной активности движений BLM и LGBTQ+, а также принести присягу на верность канцлеру как вождю демократической Европы. После включения указанных стран в состав ФРГ их национальные языки и законодательство будут отменены, а на всей их территории будет действовать закон военного времени.

«Агрессия России вынудила нас идти на такие крайние меры. Германия никогда не хотела включать в свой состав эти территории, но у нас нет другого выбора. Вскоре мы встретимся с восточным соседом в Польше лицом к лицу, и тогда мы твёрдо заявим свою непреклонную позицию. Права человека, меньшинств и независимых журналистов для нас являются основополагающей ценностью, а всех несогласных с этой позицией ждёт суровое возмездие», – сказал Шольц.

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