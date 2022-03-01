Мнение: Жестокий МРОТ, или неумелые помощники Налоговой

Представьте: завтра Госдума законодательно устанавливает МРОТ в размере средней зарплаты за прошлый год. Средняя зарплата в России в 2021 — 56 тысяч рублей. И вот, пожалуйста, закон: платить сотрудникам меньше 56 тысяч рублей в месяц теперь нельзя.

Наивные души, требующие резко повысить МРОТ в России, полагают, что раньше вахтёр Акакий Акакиевич получал 15 тысяч в месяц, и это было легально, а вот МРОТ подняли, и теперь он будет получать в 4 раза больше. Однако чудес не бывает — работодателю дополнительных денег взять обычно неоткуда. Работодатель сначала попытается перевести Акакия Акакиевича на «чёрную» работу, вообще без оформления по трудовой книжке. Если не получится, уволит четверых вахтёров Акакиев Акакиевичей и возьмёт на их место одного Николая Васильевича, который будет следить сразу за четырьмя воротами через видеокамеры и поднимать шлагбаумы удалённо. Если не выйдет и это, если обложат со всех сторон, закроет бизнес и распродаст оборудование.

Как видите, при любом сценарии Акакий Акакиевич лишается своей работы. Не из-за жадности работодателя, а потому что в рыночной экономике большая доля доходов и так идёт на зарплаты.

Это теоретическое рассуждение подкрепляется практикой. В странах с высоким МРОТ устроиться на работу Акакию Акакиевичу очень сложно. Работодатель знает, что МРОТ будет достаточно, чтобы нанять как медленного Акакия Акакиевича, так и сообразительного Николая Васильевича. А раз цена в любом случае одинакова, ему нет никакого смысла нанимать худшего работника. Таким образом, высокий МРОТ неизбежно влечёт за собой безработицу: та часть рабочей силы, которая раньше не могла или не хотела выкладываться на работе на полную, остаётся не у дел.

Несмотря на то, что высокий МРОТ больно бьёт по самым незащищённым слоям рабочей силы, государству он всё же приносит пользу. Налоговая с его помощью выводит из тени серые зарплаты. Хитрые предприниматели не могут сказать сейчас: «Акакий Акакиевич работает у меня за 2000 рублей в месяц». Они должны поставить ему зарплату хотя бы в 15-20 тысяч, иначе их вызовут на ковёр в Налоговую, чтобы начать задавать там неудобные вопросы. Проще говоря, МРОТ нужен, чтобы с зарплаты Акакия Акакиевича налоги платились в полном объёме, а с зарплаты Николая Васильевича, получающего в разы больше МРОТ — хотя бы частично.

Таким образом, выступающие за повышение МРОТ говорят примерно следующее: «Мы требуем, чтобы бизнес платил больше налогов, и нам наплевать, что из-за этого низкооплачиваемых работников выставят на мороз».

Грустное и комичное требование, если учесть, что сами-то они полагают, будто действуют в интересах «людей труда», под которыми традиционно понимают не квалифицированных специалистов, а самых низкооплачиваемых работников. Более того, требование не только жестоко, но и бессмысленно. Кривая Лаффера показывает, что когда налоги задирают слишком сильно, общие налоговые поступления снижаются, так как бизнес начинает или прятаться от налогов, или банкротиться:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_Лаффера