 

Cборная России по футболу будет принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

01.03.2022, 19:15, Новости дня
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ФИФА объявила о том, что сборная РФ будет выступать в соревнованиях под её эгидой в качестве команды Российского футбольного союза и в матчах с её участием не будут использоваться флаг и гимн страны, пишет The Times. При этом футбольные организации некоторых стран остались недовольны тем, что Россию не отстранили от соревнований, и отказались играть против сборной.


Twitter

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала отстранять Россию от участия в соревнованиях под эгидой организации, несмотря на серьёзное давление со стороны ассоциаций целого ряда стран, включая Футбольную ассоциацию Англии, пишет The Times. 

Впрочем, на фоне спецоперации РФ на Украине в организации предупредили, что исключение из всех соревнований может быть «применено в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится». Однако пока там ограничились тем, что сборная РФ будет выступать в соревнованиях в качестве команды Российского футбольного союза (РФС), в матчах с её участием не будут использоваться флаг и гимн страны. Домашние матчи команд РФС будут проводиться на нейтральных полях. В заявлении ФИФА уточняется, что введённые санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.

«ФИФА продолжит постоянный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — приводит издание отрывок из официального заявления.

Польша, которая должна была сыграть с Россией в отборочном матче чемпионата мира по футболу в Москве в марте, на решение организации отреагировала «с яростью». «Сегодняшнее решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этой игре в видимость. Наша позиция остаётся неизменной: сборная Польши НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ с Россией, независимо от того, как называется команда», — отметил на своей страничке в Twitter глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша.

Как напоминает The Times, сборная РФ в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, должна сыграть против команды Польши. Победитель должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Однако высокопоставленные футбольные чиновники «понимают, что эти отборочные матчи вряд ли состоятся». Помимо Польши, Чехия и Швеция также уже заявили, что не будут участвовать ни в одном отборочном матче чемпионата мира против России. Кроме того, не менее проблематичным может оказаться поиск нейтрального места проведения игр.

Также об отказе играть со сборной РФ заявили и в Футбольной ассоциации Англии. «Футбольная ассоциация может подтвердить, что в обозримом будущем мы не будем играть против РФ ни в каких международных матчах», — отметили в организации, добавив, что приняли подобное решение «из солидарности с Украиной и в знак осуждения» российской спецоперации.

В заявлении ФИФА отмечается, что там «приняли к сведению позицию» футбольных организаций Польши, Чехии и Швеции и будут поддерживать с ними «тесный контакт, чтобы найти подходящие и приемлемые решения».

Впрочем, эксперты полагают, что скоро у Международной федерации футбола не останется иного выбора, кроме как отстранить Россию, после того как с более серьёзными санкциями выступили организации, представляющие менее популярные виды спорта. Так, Международная федерация дзюдо приостановила полномочия президента РФ Владимира Путина в качестве почётного президента и посла организации. Ведущие мировые организации профессионального бокса WBC, WBO, WBA и IBF объединились, заявив, что «до дальнейшей оценки ситуации» приостановили проведение поединков под своей эгидой на территории России.



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