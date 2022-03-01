 

Россия атакует ракетами территорию мемориального комплекса “Бабий Яр” – Ермак

01.03.2022, 19:05, Новости дня
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Политик отметил, что президент Владимир Зеленский и его команда находятся в Киеве на рабочем месте и работа в ставке верховного главнокомандующего “кипит круглосуточно”.

“Прямо сейчас президент Украины дает интервью CNN и Reuters… Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс “Бабий Яр”! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!” – написал Ермак.

Он подчеркнул, что “мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4790258867694624&id=100001316744918

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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