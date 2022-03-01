Бенедикт Камбербэтч получил звезду на Аллее славы в Голливуде

В понедельник в Лос-Анджелесе на Аллее славы в Голливуде появилась еще одна звезда, которая носит имя британского актера Бенедикта Камбербэтча. В церемонии закладки памятной плиты со своим именем в присутствии журналистов и поклонников звезда таких фильмов и сериалов как “Шерлок” и “Человек-паук: нет пути домой” прибыл вместе с женой Софи Хантер. Звезда Камбербэтча заняла свое место рядом с мемориальными досками Мэрилин Монро и Майкла Джексона.

Для важного мероприятия 45-летний актер выбрал темно-синий костюм и белую рубашку, а его супруга – маленькое черное платье.

Бенедикт Камбербэтч

Напомним, что Бенедикт Камбербэтч родился в семье актеров, и уже в школьные году начал выходить на театральную сцену в шекспировских пьесах. После школы будущая звезда провел год в Тибете, а по возвращению поступил в Манчестерский университет, где изучал театральное мастерство. Одного вуза ему оказалось недостаточно и он продолжил обучение позже в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Известность и признание Бенедикт получил уже в начале нулевых, благодаря работам в театре. За роль в спектакле “Гедда Габлер” артист был номинирован на престижную премию Лоренса Оливье, а получил он эту премию несколько лет спустя за работу в постановке “Франкенштейн” по произведению Мэри Шелли. Мировую популярность Камбербэтчу принесла роль Шерлока Холмса в одноименном телесериале, первые части которого вышли в 2010 году.

Лауреат премий “Эмми”, BAFTA TV, трижды претендент на премию “Золотой глобус”, в этом году Бенедикт номинирован на премию “Оскар” за роль в драме Джейн Кэмпион “Власть пса”.

Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер