Мнение: Роулинг и Россия

Занятный ролик, в котором отмечается, что вокруг авторши Гарри Поттера по каким-то причинам до сих пор продолжается “трансгендерный” скандал, начавшийся аж полтора года назад. Известная писательница всего-то написала несколько твитов, где позволила себе усомниться в том, что трансгендерные особи имеют больше прав называться женщинами, чем, так сказать, “природные” женщины – и вот шлейф от того скандала за ней тянется до сих пор.

Что, конечно, странно – общественное мнение весьма переменчиво, и большинство простых обывателей давно бы забыли о “скандале” (который, по правде говоря, не стоит выеденного яйца), но… очевидно, в костер, который попытались развести под Роулинг, кто-то постоянно заботливо подбрасывает дровишек. В этот раз, как видим, откуда-то достали бывшего соавтора Роулинг по пьесе о Гарри Поттере: он, как внезапно выяснилось, еще полтора года назад написал Джоан личное (!) письмо, в котором “сожалел” о ее высказываниях. И вот это письмо публикуют в “Таймс” – и все начинается по новой.

В принципе, ясно, кто все это делает. Роулинг, по всей видимости, хотят выгнать из ее собственной авторской вселенной: Гарри Поттер – слишком заманчивая золотая (или углеводородная?) жила, чтобы оставлять ее у нее одной. С идеями сейчас в Голливуде не очень, а Гарри с Гермионой можно доить еще на 5-10 серий, плюс и идеологическая “правка” для той Вселенной тоже необходима – в ней что-то маловато негров, азиатов и, извините, тех же трансгендеров.

В принципе, даже непонятно, почему с Роулинг приходится так цацкаться: у всех перед глазами пример Джорджа Мартина, у которого “его” вселенную “Игры Престолов” отобрали, как говорится, без шума и пыли, т.е. без скандалов: “просто” добрую финальную треть его саги написали без всякого Мартина, некие вообще никому не известные киноделы – и ничего. Почему так же не выходит с Роулинг? Она каким-то образом умудрилась, отдавая права на экранизацию, оговорить себе серьезный авторский контроль, и из-за него теперь такой сыр-бор?

Но примечателен СПОСОБ, каким сейчас воздействуют на Роулинг – самую богатую домохозяйку в мире. Это пресловутая “культура отмены”: Роулинг последовательно стараются исключить отовсюду, сделать ее “нерукопожатной”, окружить ореолом скандала и “неприличия”. Ее травят в соцсетях, травят в прессе, ее стараются никуда не звать, ей не дают слова, у нее грозят отобрать даже ее авторство (примечательна “инициатива” ее хейтеров объявить “автором Гарри Поттера”… Даниэла Редклиффа). Словом, на писательницу давят тем, что грозят “исключить ее из жизни”.

А чем же вызван довольно большой и болезненный интерес к судьбе умученной английской миллиардерши в нашей стране? Разве может быть связь между нею и нищими отечественными полуинтеллигентами (интеллигенты в России “Гарри Поттера” не читали из-за снобизма, неинтеллигенты – ввиду функциональной неграмотности). Как ни странно, связь есть. Кармическая! Просто раньше она лишь подразумевалась – но, видимо, наши граждане уже тогда что-то такое чувствовали.

В полной мере она проявилась сейчас. Дело ведь в том, что “культуре отмены” нынче подвергается уже целая страна – вся Россия целиком. Все признаки налицо: ведь человек, который в современной западной культуре становится “отменен” – претерпевает точно ЭТО. Его увольняют и не берут на работу, отказываются от любых его услуг, банки перестают его обслуживать, в магазинах не продают ему товары, соседи не здороваются, отказываются сгонять с ним партейку в шахматы, не зовут вместе на футбол – и не зовут вообще никуда.

Самый забавный вариант – когда такой человек приходит забирать свои деньги со счетов, а ему говорят, что никаких его денег тут нет; но, говорят, при “культуре отмены” и такое бывало не раз.

Так что Россия не зря так прониклась богатой, но неприкаянной Роулинг (у нее, вроде как, до сих пор ни мужа, ни детей – хотя про детей неточно). РФ тоже ведь, по сути, одинокая миллиардерша с прицепом. Была.

Но всё очень похоже. “Братья Уорнеры” хотят сделать так, чтобы Роулинг “как будто не было вовсе” – весь мир хочет сделать вид, что самоё России тоже “как будто не было”. Дошло ведь уже и до того, что Опра Уинфри заявила в своей суперпопулярной программе, что она “больше не рекомендует читать “Войну и мир”. О как! Что ж – отменять так отменять!

В общем, дела пока обстоят так: Роулинг еще побрыкается – ну а нас уже отменили. Всех.