 

Выявлен неожиданный предвестник преждевременной смерти

01.03.2022, 18:46, Новости дня
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На портале Al Jazeera опубликованы результаты недавнего исследования, в результате которого было выяснено, что сетчатка может отразить реальный возраст человека. Риск многих заболеваний и преждевременной смерти определяется по глазам.

Был проведен эксперимент, в ходе которого эксперты воспользовались искусственным интеллектом для анализа около 80 тысяч фотографий глазного дна.

Результаты показали, что сетчатка глаза поможет определить возраст человека достаточно точно. Выяснилось, что погрешность между биологическим и реальным возрастом человека в 50% случаев составила три года.



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