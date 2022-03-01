Выявлен неожиданный предвестник преждевременной смерти

На портале Al Jazeera опубликованы результаты недавнего исследования, в результате которого было выяснено, что сетчатка может отразить реальный возраст человека. Риск многих заболеваний и преждевременной смерти определяется по глазам.

Был проведен эксперимент, в ходе которого эксперты воспользовались искусственным интеллектом для анализа около 80 тысяч фотографий глазного дна.

Результаты показали, что сетчатка глаза поможет определить возраст человека достаточно точно. Выяснилось, что погрешность между биологическим и реальным возрастом человека в 50% случаев составила три года.