 

Британские ученые создали биоробота, передвигающегося при помощи фотосинтеза

01.03.2022, 18:46, Новости дня
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В процессе новой исследовательской работы британские ученые создали робота на основе водорослей, а точнее их шаровидной колонии. Эксперты добились того, что устройство начало передвигаться с помощью фотосинтеза.

Подробности об исследовании можно узнать в оригинальной статье, опубликованной в научном журнале Journal of Biological Engineering, но уже ясно, что специалисты разработали инновационную, но крайне простую технологию.

Под воздействием света водоросли начинают вырабатывать газ, который меняет центр массы шара, что и приводит его в движение к источнику освещения.



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