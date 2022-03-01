Британские ученые создали биоробота, передвигающегося при помощи фотосинтеза

В процессе новой исследовательской работы британские ученые создали робота на основе водорослей, а точнее их шаровидной колонии. Эксперты добились того, что устройство начало передвигаться с помощью фотосинтеза.

Подробности об исследовании можно узнать в оригинальной статье, опубликованной в научном журнале Journal of Biological Engineering, но уже ясно, что специалисты разработали инновационную, но крайне простую технологию.

Под воздействием света водоросли начинают вырабатывать газ, который меняет центр массы шара, что и приводит его в движение к источнику освещения.