В ООН назвали примерное число покинувших Украину жителей

Украину могли покинуть до 4 млн местных жителей из-за боевых действий, сообщил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«По нашим подсчетам, до 4 млн человек могли покинуть страну», – передает слова Гриффитс РИА «Новости».

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, 4 млн – это цифра, установленная для планирования. Он выразил надежду, что такого числа беженцев все же не будет, но при нынешних оттоках населения все возможно.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы наносят лишь высокоточные удары по военным объектам, никто не трогает гражданские.