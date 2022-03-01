 

Крым помог маленькому селу в Херсонской области

01.03.2022, 18:37, Новости дня
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Власти Крыма и представители Минобороны РФ оказали помощь оставшемуся без электричества и воды селу в Херсонской области.

«На страницу Главы Республики Крым Сергея Аксёнова пришло обращение Татьяны Н. (имя изменено) с просьбой оказать гуманитарную помощь жителям села в Херсонской области, которые остались без электроэнергии, воды и возможности обеспечить себя предметами первой необходимости», – написала общественница Елена Бобкина в Telegram-канале «Я – Бобкина. Крым».

Совместно с представителями Министерства обороны Российской Федерации, власти Крыма доставили людям продукты, медикаменты и питьевую воду.

«Было принято решение обратиться к Сергею Валерьевичу, он оперативно и быстро помог. Все было организовано в короткие сроки. Организовали и сами продукты, и доставку их на территорию. Очень благодарны за помощь», – рассказала Татьяна.

Как отметил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев, который был в составе делегации, доставившей груз, на обращение власти Крыма отреагировали оперативно.

«Поступило обращение через социальные сети к Сергею Аксенову о том, что жители одного из сел Херсонской области нуждаются в помощи: отсутствуют медикаменты, продукты питания, в селе отсутствовало электричество и вода. Было принято решение оказать гуманитарную помощь. Доставили груз – около 2 тонн, это предметы первой необходимости, личной гигиены, вода. Люди не ожидали, что поддержка придёт так быстро, приняли нас тепло. Безусловно, были рады. Такие обращения начали поступать, думаю, работа будет налажена системно», – сообщил он телеканалу «Крым 24».



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