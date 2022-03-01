Мнение: Россия не воюет с Украиной: мы гасим нацизм и выгоняем США!



Мне надоело раз за разом повторять одно и тоже для терпил. Да, да, это не опечатка – для прозападных терпил, которым хоть сто якорей, как говорил боцман и не про якоря, в пошлом анекдоте, загони – все равно бесполезно. Сегодня вы не теряете кино про гомосеков и "Бэтмена", условную поездку в Париж или там "прогрессивное человечество" оптом. Сегодня мы защищаем свое будущее. Кстати, что характерно, нас поддерживает куча народа и куча стран – но, если вы с Юрой Дудем, то, конечно – это другое.

Во-первых, снова и снова – вы что кино про войну не видели? Вы, что не видели, как сравнивали с землей города Ливии и Ирака, а также Сирии – Штаты? Что вы хрень несете про войну тогда с Украиной?

Российская армия потому и работает ТАК МЕДЛЕННО – потому что не трогает мирное население, уклоняется от боев, если рядом мирное население, не уничтожает гражданскую инфраструктуру, ведет себя деликатно донельзя – ибо это приказ Путина. Который, кстати, нам дорогой ценой дается, как не крути.

Но даже так – уже видно, что Зеленский свалил в Польшу, нет его во Львове. Что звери раздали уголовникам в Киеве автоматы и те уже ходят и грабят обычных людей. Да чего там, народ ломится оттуда пачками. Причем, там где фашиков уже прогнали – Донбасс и так далее – там как раз все нормуль.

Во-вторых, лозунг "Слава Украине! Героям слава!" является видоизмененным лозунгом ОУН УПА, которая подправила свой же лозунг "Слава Украине! Вождю слава!" Он являлся калькой с нацистского приветствия "Слава Гитлеру! Победе Слава!". Это сейчас вы будете говорить ничего не значит? А у вас всегда ничего не значит, если факты против вас.

И это третье. 8 лет эти сволочи бомбили Донбасс, а другие сволочи – этого не видели. Кстати, вы, если не видели – тоже сволота еще та. Потому что вам не жалко детей Донбасса и детей Киева тоже. Вам пузико свое жалко, айфончик хрен победить какой модели и далее по списку.

Посмотрите, как оперативно они долбят санкциями – вы правда думаете, что это не были уже заготовки, которые только ждали повода? Или мы как вы должны быть терпилами, чтобы нацики однажды пришли сюда?

Вот пишет генерал-майор сухопутных войск Индии, герой Каргильской войны Гаган Диип Бакши о ситуации на Украине: «Простите, но это невероятно аморальный поступок со стороны США и всего Запада: сперва натаскивать Украину на противостояние с Россией, а затем сказать «мы не придем на помощь, мы наложим санкции». Сейчас они говорят «ок, мы вышлем Стингеры и Джавелины»!

Не думаю, что всё это будет продолжаться слишком долго. Скорее всего перед нами уже окончание. Запад лишь пытается продлить агонию Украины, воодушевляя её на борьбу с Россией при помощи билбордов с вооруженными красотками. Это нечестно в первую очередь для украинского народа. Это нечестно – подговаривать мирных граждан нападать на танки. Русские намеренно удерживаются от кровавой бойни. А ведь они могут организовать брутальный штурм. Вспомните Вторую мировую, вспомните Чечню, даже Афганистан – они могут быть очень суровы!Мы были удивлены, что до сих пор не увидели никаких свидетельств массовых убийств, хотя работает российская артиллерия, работает РСЗО, идут массированные авианалеты – но они просто наносят точечные удары, чтобы избежать сопутствующих потерь [среди мирного населения]. Все, что мы видим, это – «ого, задели дом!». Но если бои идут в жилых кварталах, то куда попадают снаряды и пули? Они попадают в дома!Надо эвакуировать мирное население, но они [украинские власти] не дают уйти – они уговаривают жителей нападать на российскую армию! Послушайте, это храбрость, да, я приветствую и уважаю храбрость. Но с точки зрения [украинского] руководства это в высшей степени аморально – намеренно провоцировать неравный бой, потому что ничего кроме разрушений это не вызовет".

Раз за разом, раз за разом – НАТО хотело разместить ракеты с подлетным временем минуты – на Украине.

Раз за разом – если бы Украина хотела быть нейтральной – проблем бы не было. Но из нее сделали нацисткий гадюшник. И уже, вы башкой подумайте, подлый Олаф Шольц, новый канцлер ФРГ (скучаете уже по Меркель?) – смеется, когда говорит про геноцид русских на Донбассе.

Алло, придурки – на Донбассе живут такие же русские, как и вы! Русские – самый разделенный народ в мире, кто не знает, что такое национализм – даже не вякайте, я в Казахстане нахлебался большой ложкой. Но там не убивали, а на Украине – убивают. "Москалей на ножи" – всем уродам, кто писал недавно "Я против войны". Ты против – сгоняй прямо сейчас во Львов и расскажи им – только готовься убегать. Гитлеровцам было плевать на евреев, даже если они очень любили фюрера.

Мы уничтожаем то, ради победы над чем погибло почти 30 млн жителей СССР. Мы по факту вскрыли – что США и коллективный Запад – военные приступники, Империя Лжи, как сказал недавно Путин, расисты и нацисты. Не все, но элиты точно замазаны по самое не хочу.

А значит, враг будет повержен. Победа будет за нами!

И если вы считаете иначе, значит ваши предки воевали, а может быть и погибли в Великой Отечественной – зря. Хотя те, у кого они были полицаями и предателями – понять можно. Но не простить.

—