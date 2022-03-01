Референдум на фоне «Искандеров»

В ходе «народного волеизъявления» белорусов хватали, как в 2020-м году, но теперь за антивоенные плакаты.

В воскресенье в Минске было почти как в старые «добрые» времена: более 500 задержанных — при том что никаких массовых акций протеста, бело-красно-белых флагов и скандирования «Уходи!» в городе не было. Просто на улицах появились люди с плакатами «Нет войне!».

Александр Лукашенко. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Хватали быстро и бессистемно: на улицах, у посольства Украины, куда белорусы несли цветы, на избирательных участках, по дороге к этим самым участкам. Ах да, это же был день референдума. Вот только белорусы всю эту историю с обнулением Лукашенко благополучно игнорировали. Некоторые шли на участки, чтобы испортить бюллетени. Но большинство — чтобы написать на них «Нет войне!» и «Слава Украине!» или просто нарисовать украинский флаг. Их задерживали прямо возле кабинок для голосования, потому что теперь в Беларуси тайного голосования де-факто нет: кабинки сделали открытыми со стороны стола с членами избиркома. Те в свою очередь пристально следили за процессом. Написал на бюллетене «Слава Украине!» — пройдемте, гражданин. Сфотографировал бюллетень — то же самое. Некоторые белорусы, подойдя к участкам, разворачивали антивоенные плакаты. До кабинки для голосования они, разумеется, уже не доходили.

В пять часов вечера несколько сотен человек собрались в сквере возле министерства обороны Беларуси. Никаких бело-красно-белых флагов у них не было — лишь несколько антивоенных плакатов. Но и этого было достаточно, чтобы знакомые теперь почти каждому белорусу автозаки начали заполняться людьми.

Только людей теперь было меньше, чем силовиков, поэтому каждого сопровождал в автозак персональный эскорт из нескольких омоновцев.

А Лукашенко, как всегда, пришел на участок, чтобы высказаться в своем обычном стиле. Рассказал страшные истории о том, что в Украине начали травить и избивать белорусов, которых он теперь обязан защитить. Пригрозил своей собственной «спецоперацией» в Украине: «Он (Зеленский. — И. Х.) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Они не знают наши спецподразделения». Заодно, как это часто с ним бывает, рассказал, что украинцы готовят из числа сбежавших от репрессий белорусов отряды для забрасывания на белорусскую территорию: «Подготовили там бандитов из числа беглых. Сбили их в группы, как варваров, и нацеливают в сторону Беларуси». Посоветовал Владимиру Зеленскому «закрыться и молчать»: «Он 41-й год в пример приводит. Слушай, закрылся бы и молчал, еврей по национальности. Сколько белорусов погибли, защищая евреев на Украине и в Беларуси? А что он думает, мы Хатынь забыли? Про 41-й, 45-й говорить нечего». И вопреки обыкновению не стал отрицать, что ракетные удары по Украине были нанесены из Беларуси: «В одиннадцать часов накануне этого конфликта — было уже темно — действительно с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты». По словам Лукашенко, это произошло потому, что украинская армия собиралась наносить удары по Беларуси: «Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это видим». И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?» Потом, правда, спохватился и поклялся, что ни одной единицы белорусского оружия или техники на территории Украины нет, потому что у РФ своего хватает: «Это РФ не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые РФ хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет».

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Для Лукашенко минувшие выходные стали почти возвращением в былое: он разговаривал с Макроном, он разговаривал с Зеленским, предлагал свою территорию для переговоров и вновь чувствовал себя не самопровозглашенным в стране-соучастнице, а большой политической величиной. С ним снова вынуждены разговаривать и даже считаться, ведь Беларусь — одна из баз военной операции. Игнорировать Лукашенко, как делал это цивилизованный мир последние полтора года, уже не получится — по крайней мере, пока идут бои.

Владимиру Зеленскому Лукашенко пообещал, что из Беларуси в Украину не полетят ни ракеты, ни вертолеты; не поедут танки и не пойдут диверсанты.

А через час после их телефонного разговора «Искандеры», запущенные из Беларуси, полетели на Украину. Собственно, комментировать слова Лукашенко и объяснять кому бы то ни было, что он лжет, бессмысленно: «Искандеры» куда более красноречивы и совершенно надежны в качестве доказательств. А еще можно вспомнить, как в 2014 году после бегства Виктора Януковича Лукашенко принимал в одной из своих резиденций тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова и торжественно обещал ему, что с территории Беларуси российские войска никогда не будут атаковать Украину, но, в крайнем случае, обещал предупредить за сутки. Обещал — и не предупредил. Телефон, наверное, потерял.

В ночь на понедельник, когда число задержанных в воскресенье в Минске перевалило за 520, Центризбирком сообщил, что референдум состоялся, явка составила почти 80%, а 65% проголосовали за обновление Конституции и обнуление Лукашенко. Тут все было предсказуемо и без сюрпризов: диктатура вообще невыносимо скучна.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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