Скандалы: Тайна убийства Листьева

Почему остановилось расследование одного из самых громких преступлений в истории постсоветской России

27 лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде своего дома был убит телеведущий и журналист, первый гендиректор телеканала ОРТ (ныне — Первый канал) Владислав Листьев. Преступление так и осталось нераскрытым. Сначала новости о следствии шли бурным, широким потоком, потом тонкой струйкой. Потом и она иссохла. Но время от времени случались какие-то «сливы», «утечки» и официальные заявления — дело-то не закрыто. Хотя и приостановлено. Попробуем продолжить эту традицию.

Конечно, трагедий хватает и сегодня. Да таких, что и лихие 1990-е вот-вот будут вспоминать с ностальгией. Нет, этот конкретный эпизод, разумеется, приятных воспоминаний не вызывает. Впрочем, как бы цинично это ни прозвучало, здесь тоже можно найти какие-то позитивные отличия от нынешней эпохи. В те годы гибель журналистов вызывала в обществе несравнимо больший общественный резонанс.

А уж резонанс, который вызвало убийство Листьева, и вовсе можно назвать небывалым. Достаточно сказать, что на следующий день (Владислава застрелили вечером, когда он возвращался с работы) все федеральные и ряд московских телеканалов прекратили свое вещание.

Весь день они транслировали статичное изображение — портрет генерального директора ОРТ, сопровождаемый надписью: «Владислав Листьев убит». В эфир выходили только экстренные выпуски новостей. А вечером одновременно на всех телеканалах вышли программы, посвященные жизни и творческой деятельности Листьева.

По поводу убийства высказался и президент России Борис Ельцин: «Произошла трагедия… Трагедия для коллектива «Останкино», для всех журналистов России, для всей России. Трагедия бандитского убийства, трусливого, злобного убийства одного из талантливейших телевизионщиков».

А через несколько дней после убийства решением президента были отстранены от своих должностей начальник ГУВД Москвы Панкратов и прокурор Москвы Пономарев.

Проститься с журналистом пришли многие тысячи человек. Автору этих строк пришлось отстоять огромную очередь, чтобы возложить красные гвоздички на могилу на Ваганьковском кладбище. Так теперь, как говорится, никого уже не хоронят. И уж тем более журналистов.

Слова «Имярек вечно будет в наших сердцах/нашей памяти» — это, разумеется, ритуальная гипербола. Ничто не бывает вечным. Но значительная доля того резонанса и той народной любви, которой Листьев пользовался при жизни, сохранилась до наших дней. Что и заставляет нас вновь и вновь возвращаться к тайне вечера 1 марта 1995 года.

Кто? За что? Кто стоял за этим? Ни на один из этих вопросов ответа по-прежнему нет. Хотя попыток ответить было так много, что за 10 лет активного следствия дело Листьева распухло до более чем полутораста томов. Документ, который оказался в распоряжении «МК» и который мы представляем вашему вниманию, — попытка проанализировать все выдвинутые версии и предположения и выделить из них наиболее вероятные и правдоподобные.

Составлен он был в 2010 году сотрудниками аппарата Следственного комитета по поручению главы ведомства. Называется документ «Заключение по уголовному делу №18/238209-95 по факту убийства Листьева В.Н.».

Цитировать, понятно, будем не полностью, лишь выбранные места, показавшиеся нам наиболее любопытными и информативными. Общий объем 25 страниц убористым шрифтом. Итак, поехали:

«Настоящее уголовное дело возбуждено 1 марта 1995 года… по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР, в связи с обнаружением в 21 час 05 минут того же дня в подъезде №1 дома №30, строение 2 по улице Новокузнецкой в г. Москве трупа генерального директора ЗАО «ОРТ» Листьева В.Н. с признаками насильственной смерти. <…> При осмотре места происшествия обнаружены две стреляные гильзы, деформированная пуля, а также принадлежавшие Листьеву В.Н. радиотелефон и портфель, в котором находились документы и деньги в сумме 784 400 рублей и 6207 долларов США. <…>

Отсутствие признаков, свидетельствующих о разбойном нападении на Листьева В.Н. или совершении в отношении него хулиганских действий, дало основания для выдвижения по делу версии о том, что убийство Листьева В.Н. совершено по найму, по предварительному сговору группой лиц. По уголовному делу проверялись различные версии о причинах убийства. <…> В качестве основной выдвигалась версия о том, что убийство Листьева В.Н. связано с его деятельностью в должности генерального директора ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). <…> Идея создания ЗАО «ОРТ» была связана с предстоящими в 1996 году выборами Президента РФ.

Одним из инициаторов создания новой телекомпании стала Лесневская И.С., соучредитель телекомпании RЕN-ТV и руководитель Ассоциации независимых телепроизводителей. Предполагалось, что участники Ассоциации при поддержке крупных банков и предпринимателей будут проводить работу в интересах Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. Лесневская И.С. привлекла к сотрудничеству в создании телекомпании Березовского Б.А., российского предпринимателя и общественного деятеля, члена-корреспондента РАН, представлявшего интересы АО «ЛогоВАЗ». <…>

Поскольку организация ОРТ находилась в стадии становления и переходящий к ней телеканал должен был начать свое вещание с 1 апреля 1995 года, Листьев занимался подготовкой канала к работе: составлением сетки его будущего вещания, штатного расписания, подбором сотрудников и его руководящего персонала. <…>

Доверенное лицо Березовского Б.А., Патаркацишвили А.Ш., занял должность заместителя генерального директора телеканала по коммерции. <…> Основным источником доходов ОРТ могли стать отчисления от телерекламы. Напрямую финансовыми вопросами Листьев В.Н. не занимался, они входили в функции Патаркацишвили А.Ш., заместителя генерального директора телеканала по коммерции (выделено автором. — А.В.). <…>

По предложению Патаркацишвили А.Ш. Березовский Б.А. выдвинул на должность генерального директора ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ) Листьева В.Н. Он по замыслу совета директоров должен был выступить как «лицо» нового телеканала, обеспечить ему успех у зрителей. Кандидатура Листьева В.Н. была утверждена единогласно и согласована в Администрации Президента России.

Патаркацишвили А.Ш. обратил внимание Березовского Б.А. на то, что финансовая политика предшественника ОРТ телеканала «Останкино» в отношении рекламодателей была «непрозрачной» и невозможно было проследить денежные потоки. Кроме того, существовало большое число фирм и частных лиц — поставщиков рекламы, с которыми трудно было выстроить единую рекламную политику.

По предложению Березовского Б.А. и Патаркацишвили А.Ш. совет директоров ОРТ принял решение о временном запрете показа рекламы на канале впредь до установления рекламной политики, выгодной телеканалу. Данное решение принималось без участия Листьева В.Н.

Решение об отказе от рекламы создавало серьезные экономические проблемы для организаций и частных лиц, специализировавшихся на поставке рекламы. <…> В то же время представителям рекламодателей было известно, что данное решение принято советом директоров ОРТ и не связано с деятельностью Листьева В.Н. <…>

Версия об организации убийства Листьева В.Н. Гусинским В.А. и Лужковым Ю.М. Одной из первых была выдвинута версия об организации убийства Листьева В.Н. по политическим причинам. Березовский Б.А. и Лесневская И.С., соучредитель телекомпании RЕN-ТV и руководитель Ассоциации независимых телепроизводителей, выступили с открытым обращением к Президенту Российской Федерации и сообщили, что, по их мнению, убийство Листьева В.Н. организовал руководитель медиагруппы «Мост» Гусинский В.А.

В выступлении Березовского Б.А. и Лесневской И.С. указывалось, что Гусинский и мэр Москвы Лужков Ю.М. с целью сорвать планы создания телевизионного канала, поддерживающего Президента России, и опорочить ближайшего «единомышленника» Ельцина Б.Н. — Березовского Б.А. — организовали убийство Листьева В.Н. После заявления Березовского и Лесневской по указанию Ельцина Б.Н. за нераскрытие убийства Листьева В.Н. был уволен прокурор г. Москвы Пономарев Г.С.

Следствием данная версия проверена. Каких-либо подтверждений ее добыто не было. <…>

Версия об организации убийства Листьева В.Н. Березовским Б.А. <…> Эта версия не подтвердилась. <…> По мнению следствия, Березовский Б.А. не был заинтересован в убийстве Листьева В.Н., поскольку тот был назначен на должность по инициативе Березовского Б.А., до момента гибели не вмешивался в финансовую политику, проводимую на ОРТ Березовским Б.А. и его представителем, заместителем генерального директора телеканала по коммерции Патаркацишвили А.Ш. Данных о личных неприязненных отношениях между Листьевым В.Н., Березовским Б.А., Патаркацишвили А.Ш. и другими лицами из окружения Березовского Б.А. в распоряжении следствия не имеется. <…>

Версия об организации убийства Листьева В.Н. бывшим генеральным директором Генеральной экономической дирекции РГТРК «Останкино» Дмитриевым А.А. Следствием установлено, что при формировании штатного состава сотрудников ОРТ Листьев В.Н. был против включения в состав компании Дмитриева А.А., работавшего в то время генеральным директором Генеральной экономической дирекции РГТРК «Останкино».

Это подтверждается свидетелями Подзигуном И.М., Игнатьевым К.Б., Разбашем А.Л., из показаний которых следует, что, работая в телекомпании «Останкино», Дмитриев А.А. скрывал доходы данной компании от ее коммерческой деятельности по проектам «Москва-Глобальная» и «Москва-Продленная». В связи с этим Листьев В.Н. был против сотрудничества ОРТ с Дмитриевым А.А.

Допросить Дмитриева А.А. о причинах отказа ему в приеме на работу в ОРТ по делу не представилось возможным в связи с его смертью 15 марта 2001 года. Однако из показаний свидетеля Карцевой Л.Н., работавшей в 1994–1995 гг. заведующей отделом спецпроектов в РГТРК «Останкино» и знавшей Дмитриева А.А., видно, что тот планировал занять одно из руководящих мест в создаваемой компании ОРТ. Об этом ей говорил сам Дмитриев. Ей же было известно, что Дмитриев в связи с этим неоднократно ездил в офис компании «ЛогоВАЗ», где встречался с руководством и учредителями ОРТ.

По делу установлено, что средства телеспутниковой системы «Москва-Глобальная» использовала в своей работе телекомпания «Ostankino International Ltd» (Останкино Интернейшенэл Лтд. — OITV), учрежденная в 1993 году РГТРК «Останкино» совместно с израильской фирмой «R.R. Computers & Communication Ltd». Каждой из компаний-учредителей принадлежало по 100 акций. С российской стороны директором OITV являлся Дмитриев А.А. С израильской стороны компанию возглавляли Д.Риваль и З.Авербах, входившие в окружение Лернера Г.Л., бывшего российского гражданина, эмигрировавшего в середине 1993 года в Израиль и сменившего имя на Цви Бен Ари.

Как усматривается из материалов дела, Лернер в 1994–1995 гг. также имел отношение к деятельности компании OITV. <…> Дмитриев А.А. также подтверждал участие РГТРК «Останкино» в деятельности совместной компании OITV и заявлял, что в этой компании «Останкино» принадлежало 50% акций. <…>

Согласно условиям договора №220 от 29 сентября 1993 года финансовые средства, причитавшиеся «Останкино» в качестве доходов от совместной деятельности с компанией OITV, должны были поступать от OITV на валютный счет РГТРК «Останкино» в Российский банк «Внешторгбанк». Однако проведенной по делу ревизией КРУ МФ РФ установлено, что со стороны РГТРК «Останкино» и компании OITV условия данного договора не соблюдались.

При этом контроль за фактическими объемами эфирного времени, использовавшегося OITV для трансляции рекламы из «Останкино» на Израиль, не велся, в результате чего финансовые результаты деятельности OITV в бухгалтерском учете «Останкино» отражались не в полном объеме. <…>

Он же, Дмитриев, весной 1994 года стал президентом агентства «Реклама-холдинг», являющегося дочерней компанией «Останкино». Агентство «Реклама-холдинг» занималось покупками у РГТРК «Останкино» рекламного времени и его перепродажами рекламодателям и другим фирмам, работавшим на российском рекламном рынке. Он же лоббировал интересы КБ «Инкомбанка» в отношениях с «Останкино» и с агентством «Реклама-холдинг». <…>

В январе 1995 года Листьев заинтересовался работой телеспутниковой системы, технически обслуживавшей деятельность компании OITV при трансляции заявленных ею телепрограмм и рекламы на Израиль. Это обстоятельство подтверждается записями из делового ежедневника Листьева. К тому же, как видно из материалов дела, 20 февраля 1995 года Листьев по телеканалу «Останкино» объявил о решении учредителей ЗАО «ОРТ» ввести мораторий на трансляцию рекламы по телеканалам ОРТ, что противоречило интересам учредителей компаний «Реклама-холдинг» и OITV, а также Дмитриева А.А., возглавлявшего их.

С учетом приводимых обстоятельств проверялась версия о возможности возникновения между Листьевым В.Н. и Дмитриевым А.А. конфликта и возможной причастности группы Дмитриева—Лернера и связей последнего в криминальной среде к убийству Листьева В.Н. При этом установлено, что в первой половине 90-х годов Лернер поддерживал отношения с Тимофеевым С.И. (известен под кличкой Сильвестр), а после убийства последнего в сентябре 1994 года — с Ананьевским, Володиным, Широким, Шульцем, Буториным, являющимися по учетам органов внутренних дел членами ореховской преступной группы.

Допрошенный по делу Буторин подтвердил знакомство Лернера с указанными выше лицами. <…> Допросить Ананьевского С.Д., Володина С.Н. не представилось возможным в связи с их убийством в марте 1996 года. <…> Не представилось также возможным допросить… Шульца, Широкого и Дмитриева М.А. в связи с отсутствием сведений о месте их нахождения.

При решении вопроса о переводе на руководящую должность в ОРТ Дмитриева А.А. мнение Листьева В.Н. могло иметь решающее значение. Кроме того, Листьев В.Н. неоднократно заявлял о необходимости оздоровления финансовой обстановки на ОРТ, являвшемся преемником телеканала «Останкино». Листьев В.Н. хорошо ориентировался в деловой обстановке, и грубейшие нарушения, допущенные Дмитриевым А.А., не могли пройти мимо его внимания.

Листьев В.Н. представлял угрозу для Дмитриева А.А. как человек, имеющий возможность вскрыть и обнародовать имевшиеся махинации и лишить группу Дмитриева А.А. незаконной прибыли. <…>

ВЫВОДЫ.

Следствием проведена значительная работа по установлению причин гибели Листьева В.Н. <…> Уголовное дело состоит из 155 томов. Большая часть документов — это протоколы допросов. Выдвинуты все версии, вытекающие из материалов, добытых следствием.

Каких-либо достоверных данных об исполнителях убийства в ходе следствия не добыто, хотя тщательно проверялся широкий круг лиц, могущих быть причастными к данному преступлению.

Наиболее значимая — версия об организации убийства лицами из круга Дмитриева А.А., бывшего генерального директора Генеральной экономической дирекции РГТРК «Останкино» . В то же время следует отметить, что достоверных данных в пользу этой версии следствием не добыто. <…>

Основные финансовые интересы Листьева В.Н. были связаны с деятельностью телекомпании «ВИD». На наш взгляд, следствием недостаточно были изучены взаимоотношения Листьева В.Н. с акционерами «ВИDа» Любимовым А.М., Захаровым Д.В., Мукусевым В.В., Политковским А.В. и другими. <…> Оснований для возобновления следствия в настоящее время не имеется. Следует продолжить оперативно-разыскные мероприятия по отработке преступных групп, входивших в контакт с телекомпаниями «Останкино», ОРТ и «ВИD» в 1994–1995 годах».

Разумеется, приведенный текст ни в коей мере не может служить основанием ни для обвинений, ни даже для подозрений. За что купили — за то и продаем. Если уж следователи не сочли ни одну из фигурирующих в деле версий достаточно обоснованной, то нам-то это и вовсе не с руки. Но, по крайней мере, документ наглядно показывает причины того межеумочного состояния, в котором находится сегодня следствие по делу Листьева: закрыть нельзя расследовать.

Когда в нем появится запятая, предсказать совершенно невозможно. Более уверенно можно говорить о том, в каком месте появится. Скорее всего — после первого слова.

Андрей Владимиров