Скандалы: Запад решил обрушить отечественную сексиндустрию

Российские и белорусские стриптизерши и вебкамщицы неожиданно для себя попали под международные санкции

После начала российской спецоперации на Украине российские и белорусские порномодели, стримеры и вебкамщицы неожиданно для себя попали под международные санкции. Сайты, где они вели свою половую деятельность, отказались платить. Возврат заработанных нелегким трудом средств, по словам представителей сервисов, теперь напрямую зависит от руководителей России.

Санкции, санкции

Санкции Запада, безусловно, ударят по бизнесу, и не только по большому, но и по очень мелкому Только за первый день начала спецоперации на Украине российские олигархи потеряли в совокупности 39 миллиардов долларов. «Наша версия» писала, кто скольких сумм не досчитался. В частности крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потеряли порядка двух миллиардов долларов, Роман Абрамович отделался пока 114 миллионами. Ну да олигархи чай не последний кусок доедают. А что делать простым гражданам и гражданкам? Увы, санкции коснутся всех.

Любители поглазеть на русских красоток в неглиже (или еще откровеннее) будут разочарованы. Сайт OnlyFans (англ. — только фанаты) ограничил выплаты российским и белорусским моделям. OnlyFans появилась как социальная сеть в 2016 году, чтобы подписчики могли за небольшую плату просматривать клипы и фотографии исполнителей. Сервис пополнился, помимо музыкантов, и другими создателями контента. В числе которых блогеры, фитнес-инструкторы, шеф-повара, модели и порномодели, OnlyFans насчитывает более 130 миллионов пользователей и 2 миллиона создателей контента.

В августе 2020 года американская актриса и певица Белла Торн присоединившись к OnlyFans и заработала всего за сутки более 1 миллиона долларов, а потом еще миллион за неделю.

Рэперша Даниэлла Бреголи, известная как Bhad Bhabie, вскоре побила рекорд Торн, заработав миллион долларов всего за 6 часов пребывания на платформе.

И все же наибольшую популярность сайт имеет у любителей «клубнички». Порнография в OnlyFans разрешена. И, надо полагать, ресурс неплохо кормил порномоделей. Но вот незадача! Из-за военных действий на Украине OnlyFans перестал выплачивать порномоделям из России и Белоруссии кровно заработанное. Вот только представьте себе – работала девушка работала онлайн, себя показывала в разных видах, трудилась не щадя живота своего, а ей бац, и фигу вместо денег. Кинули, короче. Интим-модели не могут вывести деньги на карты заблокированных банков. А если они пытаются это сделать, то их аккаунт на Onlyfans лишается верификации. В OnlyFans заявили, что понимают тяжелое положение российских создателей контента, но компания «соблюдает все применимые законы и правила». Признавая, что текущие платежи ограничены, они уверяют создателей контента, что «любые доступные балансы останутся в сохранности до тех пор, пока они не могут быть сняты снова». Когда это произойдет, во многом будет зависеть от российского руководства и готовности международного сообщества вернуть отечественный финансовый сектор в рабочее состояние.

«Хотя создатели не несут ответственности за недавние атаки на Украину, из-за мировых финансовых ограничений у нас схлопнулись способы оплаты счетов создателей, связанных с Россией и Беларусью. В результате выплаты были ограничены». Компания заявила, что до тех пор, пока российские санкции не сняты, «новые подписки не будут приниматься, а текущие не будут продлеваться после истечения срока их действия».

Помимо моделей OnlyFans свои деньги не смогли вывести стримеры и блогеры сайтов Patreon и Twitch.

OnlyFans начал удалять профили россиянок, зарегистрированные на российский паспорт. Тех, кто привязывал аккаунт к загранпаспорту, санкции не коснулись. Некоторые девушки, аккаунты которых удалили, говорят, что это был их единственный источник дохода. Что ж, наверное, придется им, хотя бы временно, подыскать другую работу. Как тут не вспомнить перефразированные слова Аглаи из кинофильма «Идиот» по одноименному роману Достоевского: «Была бы честной, шла бы в прачки».

Алина Коваль