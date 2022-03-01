Мнение: Контрольные показатели

Хочу напомнить, что еще 6 февраля в США были названы и доведены до исполнителей контрольные цифры конфликта, который разразился чуть меньше, чем через три недели:

«…согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские – от 3 тыс. до 10 тыс., потери среди гражданских могут составить от 25 тыс. до 50 тыс. человек”. Кроме того, американские чиновники якобы полагают, что “полномасштабное вторжение повлекло бы перемещение миллионов беженцев…»

По сути, это техническое задание, которое должно быть выполнено. Для реализации следующих по списку планов продвижения «новой нормальности» требуется создание соответствующего фона. Поэтому Штаты изящно загнали Путина в коридор, из которого кроме как военного решения уже не было, а теперь просто калькулируют показатели.

До тех пор, пока контрольные цифры не будут достигнуты, Штаты этот конфликт не отпустят. Потом — начнут гасить, он свое отыграет. Конечно, могут быть определенные эксцессы, но в целом рисунок вполне четкий. Русские должны убивать украинцев и наоборот, чтобы решить задачи, стоящие перед взрослыми дядями. Результат этой войны Штаты по большому счету не особо беспокоят, так как они вряд ли выйдут за управляемые параметры. В мире возникнет новое глобальное зло, которое заменит страшный коронавирус, и борьба с ним станет в некотором смысле аналогом борьбы с международным терроризмом и вирусами, Достаточно вспомнить Обаму, который вполне четко указал на три глобальные угрозы, с котороми свободное человечество должно будет вести беспощадную борьбу: ИГИЛ, вирус Эбола и Россия. ИГИЛ — это тот самый международный терроризм, который в случае необходимости можно всегда вернуть, вирус Эбола заменили на более перспективный коронавирус, теперь и Россия подтягивается, демонстрируя, что она реально стала глобальной угрозой.

Управление страхом и торговля безопасностью — основа будущего мирового порядка. То, что Кремль согласился играть во всем этот столь незавидную роль, говорит либо о его полном интеллектуальном убожестве, либо о том, что он сознательно соглашается встроиться в новую нормальность в качестве такой угрозы. Просто роль, которую нужно играть. Раз ничего другого за душой нет.

Правда, для этого должно ее погибнуть много людей (см. контрольные показатели), но как сказал в свое время Чубайс — не беспокойтесь за них. Они просто не вписались.

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