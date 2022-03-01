Мнение: Рост базовой ставки ЦБ, импортозамещение чипов и куда пропали телефонные мошенники

1. Центробанк действует весьма решительно, я впечатлён. Базовую ставку подняли с 9,5% до 20% — играть против рубля теперь так же весело, как ловить падающий нож. В памятном 2014 году ставку до 20% не поднимали:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/centralnyi-bank-rossii-povysil-kliuchevuiu-stavku-bolee-chem-v-2-raza-v-621c905cbe0a4d50ff7abec4

В 2014-2015 годах кризис удалось приглушить очень быстро, падение ВВП составило лишь 3,8%. Сейчас санкции неприятнее. Но тогда цены на нефть были в глубоком провале, а теперь – на очень высоком уровне. Кроме того, наша экономика и наша финансовая система находятся в гораздо лучшей форме. Мы явно были готовы даже к более жёстким сценариям.

2. К вопросу о прекращении поставки чипов в Россию. Да, это неприятно: нашим производителям предстоят хлопоты. Однако у нас есть и собственное производство чипов:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/tsmc-mojet-otkazatsia-delat-chipy-dlia-rossii-u-menia-dlia-vas-dve-novosti-62192807f195ce4d560d1814

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/mikron-samyi-sovremennyi-i-moscnyi-zavod-mikroelektroniki-v-rossii-621766a3b81a3f57cec0fc9f

Отечественное производство можно существенно расширить. Импорт чипов из Тайваня в силу масштабов тамошнего выпуска заведомо дешевле, однако в случае ограничений производство внутри России станет рентабельнее.

Хоть самые современные чипы у нас пока что не производятся, для бытовой, военной и космической техники наши технологии вполне достаточны. Потребительские же микросхемы можно будет купить и в Китае — если, конечно, они вообще попадут под санкции.

Наконец, судьба самого Тайваня, основного производителя микроэлектроники в мире, под вопросом. Китай давно уже хочет вернуть захваченный американцами Тайвань. Теперь, когда Тайвань присоединился к санкционной агрессии против России, у нас есть моральное обязательство поддержать дружественный нам Китай.

3. Странный феномен, телефонные мошенники в последние дни притихли. Интересно, с чем это может быть связано?

https://zemfort1983.livejournal.com/1397014.html

Количество дистанционных мошенничеств за последние дни на примере Москвы:

23 февраля — 108;

24 февраля — 2;

25 февраля — 0.

<…>

Число мошеннических звонков на тему пластиковых карт и пресловутой “службы безопасности Сбербанка” снизилось до единичных случаев.

На всякий случай — официальных данных по телефонному мошенничеству у меня нет. Возможно, блогер, на пост которого я ссылаюсь, тоже не имеет прямой информации из МВД. Проще говоря, пока что новость про уход мошенников следует считать предварительной — возможно, позже окажется, что тут какая-то шутка или ошибка.