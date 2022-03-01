 

Горы старых покрышек возвращают на дороги, но уже в виде топлива

01.03.2022, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Замбии решили делать топливо из старых автомобильных покрышек. Как передаёт NTD, из полутора тонн отходов получается около 700 литров бензина и дизеля. Глава компании по переработке говорит, что тем самым он очищает окружающую среду. Однако, отмечает канал, остаются большие вопросы насчёт экологичности такой технологии.

Старые покрышки — с одной стороны, мусор, а с другой — отличный материал для переработки. В Замбии из них решили делать топливо.

Глава компании, которая применяет технологию, говорит, что тем самым он очищает окружающую среду.

МУЛЕНГА МУЛЕНГА, глава компании: Наш полезный вклад заключается в том, что мы производим газ, бензин и дизель по очень низкой цене, и производство тоже намного дешевле, чем того бензина и дизеля, которые есть на заправках.
 
Сейчас они каждый день перерабатывают полторы тонны отходов, включая пластиковые контейнеры. Из них получается 600 — 700 литров бензина и дизеля.

Впрочем, этого не хватит, чтобы избавить Замбию от гор мусора или сократить расходы на импорт топлива, которые ежегодно достигают 1 миллиарда 400 миллионов долларов.

Теперь компания привлекает инвестиции. Она говорит, что если удастся найти 60 миллионов долларов, то производство можно будет увеличить, а стоить топливо будет в два раза дешевле, чем то, что завозят из-за рубежа.

Однако большие вопросы остаются насчёт экологичности такой технологии. Пластмасса и резина состоят из длинных цепочек углеводородов, которые можно нагревать и превращать в нечто, напоминающее сырую нефть.

Процесс включает сжигание отходов резины и пластика и их смешивание с катализатором.
Сторонники же инициативы говорят, что отходы всё же лучше перерабатывать.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Ученые выяснили, как с возрастом меняется активность головного мозга

06.10 / Бабий Яр – место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной – Зеленский

20.03 / В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID

19.12 / Киев заявил об отсутствии намерений вводить военное положение на Украине

02.12 / ОЗХО потребовала от России раскрыть информацию об отравлении Навального

18.10 / В Крыму предостерегли Турцию от вступления в антикрымский союз с Украиной

15.12 / France Football назвал лучшую футбольную команду всех времен

18.09 / Huawei привлекает 1500 российских разработчиков к созданию HarmonyOS

22.08 / Выдача ипотеки в июле побила рекорд

09.10 / Кремль опроверг введение ограничений на въезд в регионы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика