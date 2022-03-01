Горы старых покрышек возвращают на дороги, но уже в виде топлива

В Замбии решили делать топливо из старых автомобильных покрышек. Как передаёт NTD, из полутора тонн отходов получается около 700 литров бензина и дизеля. Глава компании по переработке говорит, что тем самым он очищает окружающую среду. Однако, отмечает канал, остаются большие вопросы насчёт экологичности такой технологии.

Старые покрышки — с одной стороны, мусор, а с другой — отличный материал для переработки. В Замбии из них решили делать топливо.

Глава компании, которая применяет технологию, говорит, что тем самым он очищает окружающую среду.

МУЛЕНГА МУЛЕНГА, глава компании: Наш полезный вклад заключается в том, что мы производим газ, бензин и дизель по очень низкой цене, и производство тоже намного дешевле, чем того бензина и дизеля, которые есть на заправках.



Сейчас они каждый день перерабатывают полторы тонны отходов, включая пластиковые контейнеры. Из них получается 600 — 700 литров бензина и дизеля.

Впрочем, этого не хватит, чтобы избавить Замбию от гор мусора или сократить расходы на импорт топлива, которые ежегодно достигают 1 миллиарда 400 миллионов долларов.

Теперь компания привлекает инвестиции. Она говорит, что если удастся найти 60 миллионов долларов, то производство можно будет увеличить, а стоить топливо будет в два раза дешевле, чем то, что завозят из-за рубежа.

Однако большие вопросы остаются насчёт экологичности такой технологии. Пластмасса и резина состоят из длинных цепочек углеводородов, которые можно нагревать и превращать в нечто, напоминающее сырую нефть.

Процесс включает сжигание отходов резины и пластика и их смешивание с катализатором.

Сторонники же инициативы говорят, что отходы всё же лучше перерабатывать.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.