 

«Предотвратить обострение» — Эрдоган заявил о готовности закрыть Босфор и Дарданеллы

01.03.2022, 17:52, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё, позволяющими запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор или Дарданеллы, пишет Daily Sabah. Он подчеркнул, что необходимо не допустить обострения российско-украинского кризиса, а также начать переговорный процесс для мирного урегулирования конфликта.


AP

Турция сказала о своём намерении воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё для того, чтобы не допустить обострения ситуации на Украине, пишет Daily Sabah. Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах таким образом, чтобы предотвратить обострение российско-украинского кризиса», — заявил он.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году, поясняет турецкое издание. Она предоставляет Анкаре право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор или Дарданеллы, связывающие Средиземное и Чёрное моря.

Эрдоган также подчеркнул, что его «очень опечалили» действия Москвы по отношению к своему южному соседу. Также он упрекнул США и другие западные государства в том, что в сложившейся ситуации они заняли «нерешительную» позицию, а это свидетельствует о крахе международного порядка.

Он восхитился тем, какое сопротивление оказывают РФ украинские правительство и люди, а также подчеркнул важность диалога между Москвой и Киевом. «Никогда не поздно начать дружеские переговоры и добиться прогресса по всем вопросам мирным путём», — подчеркнул глава Турции.



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