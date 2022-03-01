 

Карлики, работающие в московских банкоматах, потребовали увеличить зарплаты

01.03.2022, 17:51, Разное
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Профсоюз работников банковской сферы с особенностями роста выступил с требованием увеличить заработную плату сотрудникам, которые обслуживают граждан в банкоматах столицы.

Глава объединения пожаловался на то, что его подопечным, работающим в банкоматах, приходится трудиться в три смены без обеда и выходных.

– На этих сотрудниках лежит огромная ответственность – представьте, что будет, если гражданин получит не ту сумму, которую заказал, какой скандал поднимется. Поэтому мы требуем увеличить заработную плату минимум на 30%, – заявил он.

Сами сотрудники банкоматов отмечают, что за последние дни столкнулись с небывалой нагрузкой.

– Я работаю в банкоматах 30 лет, помню дефолт 1998 года и скачки доллара в 2008-м и 2014-м. Но такого, как сейчас, ещё не было. Каждый день до тысячи операций, все на нервах. Одним словом, мы достойны не просто премии, а солидного увеличения оклада, – сказал один из них.

По оценкам экспертов, всего в России установлено около 270 тысяч банкоматов. Около 120 тысяч из них работают по комбинированному принципу – наряду с электронными технологиями в них используется человеческий труд. В международных организациях неоднократно призывали российские власти законодательно запретить такую практику, как негуманную, однако соответствующий законопроект в 2017 году был отклонён во втором чтении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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