 

В Москве благоустроят 193 территории возле детских садов и школ

01.03.2022, 17:46, Разное
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Он уточнил, что общая площадь территории благоустройства – более 200 гектаров. “Только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов”, – сказал заммэра.

Работы проведут по современным стандартам. Главная цель – создать комфортные условия для учащихся и сделать эти территории доступными для горожан.

Бирюков сообщил, что планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить современную уличную мебель.

В случае необходимости оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. Также планируется высадить деревья, кустарники и многолетние цветы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на 2022 год в рамках программы “Мой район”. Помимо прочего, в порядок приведут школьные территории: там обновят детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, обустроят уютные зоны отдыха, модернизируют контейнерные площадки.



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