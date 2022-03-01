Кулеба: Мы ни в коем случае не поедем на переговоры, если РФ планирует на них только оглашать свои ультиматумы

“Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции. Президент [Владимир Зеленский] полностью проинформирован до самых мелких деталей о вчерашнем разговоре. Мы определимся со своей позицией, и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече”, – сказал он.

Кулеба уверен, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию и готова к дипломатическому решению конфликта.

“Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ на них планирует только оглашать свои ультиматумы. Переговоры – это переговоры. И мы будем разговаривать и искать решение. Но исполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем”, – подчеркнул глава МИД Украины.

28 февраля состоялся первый раунд переговоров Украины и России. Их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он не сообщал о достижении договоренности об этом. Стороны, по словам Подоляка, “определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения”, и уехали в столицы для дальнейших консультаций. Он назвал сложными переговоры и сказал, что Россия до сих пор “крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы”.

В составе украинской делегации, кроме Подоляка, были глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от “Голоса” Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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