Равшана Куркова в фильме “Я читаю”: новые кадры со съемочной площадки

В Пскове продолжаются съёмки полнометражного художественного фильма “Я читаю” по сценарию Марии Суворовой. Сейчас, как сообщает пресс-служба кинокомпании, подошел к концу так называемый “зимний” этап съемочного процесса, в честь чего были представлены новые кадры будущей картины. Сообщается, что съемки продолжатся летом в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве. В “летних” съемках также примут участие Нина Усатова и другие артисты.

“Я читаю” – это семейный фильм о проблемах людей с дислексией. В центре сюжета – история Саши Макарова, выпускника педагогического института, вынужденного после получения диплома вернуться в свой родной город и начать работать учителем литературы. Однако из-за дислексии он с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале. Роли в фильме исполняют Сергей Новосад, Равшана Куркова, Денис Синявский, Анастасия Талызина, Милана Бру, Александр Югов, Мария Преснякова, Артём Бочаров и другие. Продюсерами проекта выступили Ольга Акатьева, Татьяна Тренина и Лика Бланк, а режиссером – Ольга Акатьева.

До начала этого проекта я даже не знал, что есть люди с такой особенностью – с дислексией, и что их, на самом деле, очень много, – рассказывает исполнитель главной роли Сергей Новосад. – А главное – это никакая не болезнь, просто, вот такая особенность. И это никакие не инвалиды, а зачастую очень одаренные люди – интеллектуально и творчески. Когда прочитал сценарий, подумал: “Вау, как круто!”. Это история про принятие себя. О том, что ни в коем случае не стоит зацикливаться на каких-то своих проблемах, потому что все проблемы – в голове. Если они решаются – здорово, если не решаются – нужно себя принимать таким, какой ты есть и ни в коем случае не нужно этого бояться. Наш фильм доказывает, что все возможно!

Выход картины в прокат запланирован на 2023 год.