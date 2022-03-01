 

Над Таганрогом «Панцирем» сбита украинская ракета

01.03.2022, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская установка ПВО «Панцирь» сбила украинскую ракету «Точка У» в районе Таганрога, сообщил источник в силовых структурах.

Сообщается, что осколки упали на аэродром. О разрушениях и пострадавших не сообщается, передает 161.RU.

Жители Таганрога сообщали о взрыве 1 марта. По словам очевидцев, его слышно было в центре города.

Близкий к военным источник в Таганроге подтвердил информацию. Он заявил, что ракета прилетела со стороны Мариуполя, а осколки разлетелись на большой территории, долетев до микрорайона Простоквашино.

Эту информацию подтвердил и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он сообщил «Интерфаксу», что над аэродромом Таганрога во вторник российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» была сбита пущенная со стороны Украины ракета. «Мои коллеги, депутаты Госдумы, которые там находятся недалеко, они подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге, наши «Панцири» её отработали, и она не долетела», – сообщил депутат. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в ДНР сообщили, что над городом Харцызск в Донецкой народной республике сбили ракету, выпущенную из комплекса «Точка У».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения

30.10 / США и ЕС смогли договориться по пошлинам на сталь и алюминий

18.10 / В Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах

06.09 / Пашаев: Задержание замглавы Меджлиса Джеляла – самый болезненный за семь лет удар по крымским татарам и проукраинским голосам в Крыму

05.02 / Путин наградил орденами Мужества погибших в Красноярске пожарных

22.03 / “Все органы в шоке”. Беременную Квиткову госпитализировали

25.11 / Соцсеть «ВКонтакте» отключила сервис «VK Знакомства»

06.09 / На Донбассе боевики сбросили с беспилотника взрывчатку в жилом районе – штаб ООС

31.05 / Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» РФ и Белоруссии

29.07 / Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика