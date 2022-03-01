Над Таганрогом «Панцирем» сбита украинская ракета

Российская установка ПВО «Панцирь» сбила украинскую ракету «Точка У» в районе Таганрога, сообщил источник в силовых структурах.

Сообщается, что осколки упали на аэродром. О разрушениях и пострадавших не сообщается, передает 161.RU.

Жители Таганрога сообщали о взрыве 1 марта. По словам очевидцев, его слышно было в центре города.

Близкий к военным источник в Таганроге подтвердил информацию. Он заявил, что ракета прилетела со стороны Мариуполя, а осколки разлетелись на большой территории, долетев до микрорайона Простоквашино.

Эту информацию подтвердил и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он сообщил «Интерфаксу», что над аэродромом Таганрога во вторник российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» была сбита пущенная со стороны Украины ракета. «Мои коллеги, депутаты Госдумы, которые там находятся недалеко, они подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге, наши «Панцири» её отработали, и она не долетела», – сообщил депутат. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в ДНР сообщили, что над городом Харцызск в Донецкой народной республике сбили ракету, выпущенную из комплекса «Точка У».