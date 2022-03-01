Правительство запустило информационный ресурс «Объясняем.рф»

Правительство РФ на фоне фейков и слухов запускает работу информационного ресурса «Объясняем.рф», где будет публиковаться только проверенная и достоверная информация, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф», и новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», – передает его слова ТАСС.

Чернышенко пояснил, что на портале уже размещены ответы на актуальные вопросы по всем сферам деятельности, которые волнуют граждан. Например, повлияет ли текущая ситуация на социальные выплаты, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости и другие. По словам вице-премьера, граждане также могут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через специальную форму обратной связи на портале «Объясняем.рф» и оставить их на страницах информресурса в Viber, «Вконтакте», Telegram и «Одноклассниках».

Он добавил, что мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно, а ответы на них планируется формировать максимально оперативно при участии министерств и ведомств. В частности, на сайте будут такие разделы как «Вопрос – ответ», «Новости», «Стопфейк» и «Полезные материалы».

«В ленту оперативно добавляются самые актуальные материалы исключительно от официальных проверенных источников. На сайт будет размещаться только проверенная информация и официальные заявления, за которые руководители ведомств несут ответственность», – отметил Чернышенко, добавив, что в разделе «Стопфейк» будут публиковаться опровержения недостоверной информации, которая появляется в социальных сетях.

«Портал уже работает. Я призываю россиян и прибывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикующуюся на нем информацию и не доверять непроверенным данным», – заключил он.