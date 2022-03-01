Мнение: О поддержке операции ВС РФ на Украине
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Результаты опроса ВЦИОМ по поводу операции по демилитаризации Украины.
Общие цифры чуть ниже результатов полученных во время схожих опросов в ЖЖ и Телеграме (делаем поправку на аудиторию).
Интерес представляет раскладка причин поддержки. Поддержка ЛДНР на первом месте, что говорит о том, что поддержка Донбасса была и осталась весьма высокой в российском обществе.
Раздел Украины большой популярностью не пользуется.
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Источник: Colonel Cassad
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