Мнение: Новый газопровод в Китай, выплата природной ренты гражданам и запасы газа в Европе

1. Вчера началось проектирование большого газопровода, который должен перенаправить газ из Западной Сибири в Китай. Пока что газ в Китай поставляется из месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, через отдельные газопроводы, не связанные c европейской и западносибирской сетью:

https://www.interfax.ru/business/825167

“Газпром” подписал договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай, мощность которого составит 50 млрд куб. м – столько же газа Россия сейчас ежегодно поставляет в Германию.

“Газпром” сообщил, что в понедельник компания специального назначения ООО “Газопровод Союз Восток” и ООО “Газпром проектирование” подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода “Союз Восток”. Документ, в частности, предусматривает привлечение монгольских компаний для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий.

Агентство “Монцамэ” сообщает, что, согласно договоренности, в апреле будут завершены работы по выдаче разрешений на выполнение работ. ООО “Газопровод Союз Восток” и ООО “Эрдэнэс Монгол” совместно проведут геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания, которые завершатся к 30 ноября текущего года.

Проектирование и строительство займёт минимум 4-5 лет, даже если бросить на этот проект (гигантский проект) все силы. Впрочем, торопиться нам некуда, у нас всё в порядке. Проблемы у Евросоюза — «зелёные» там планомерно уничтожают нормальную энергетику.

2. К вопросу о недавних инициативах по прямой выплате гражданам так называемой природной ренты – доходов, получаемых от экспорта газа и нефти. Теоретически это вполне можно было бы осуществить, но сумма получилась бы не слишком большая:

https://lenta.ru/news/2022/02/18/vip/

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с «Газетой.Ru» оценил инициативу выплачивать россиянам деньги от добычи нефти и газа. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Щапов.

По оценкам экспертов, природная рента (средства, которые зарабатывает страна на продаже природных ресурсов — прим. «Ленты.ру») в России составляет около 1277 долларов на человека в год. Максимум — 2000 долларов. Кульбака заявил, что 100 процентов от этой суммы выплачивать гражданам не станет ни одно государство. Возможную цифру он назвал в размере 500 долларов в год (около 37,5 тысячи рублей), то есть 25 процентов.

Такие выплаты есть в арабских нефтяных странах, Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Там сумма ренты может превышать четыре тысячи долларов в год. Всем гражданам ренту выплачивают только три страны — ОАЭ, Катар и Кувейт. При рождении ребенка ему открывается счет, на который кладется сумма в местной валюте.

Щапов выступил с идеей о природной ренте, потому что у россиян складывается мнение, что выгоду от реализации нефтегазовых богатств получают только «олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет».

То есть, по оценкам эксперта, природная рента составила бы несколько тысяч рублей на человека в месяц. При средней зарплате в России в 55 тысяч и модальной в 35 тысяч это несущественная прибавка. При этом ради выплаты нефтяной «ренты» пришлось бы жёстко резать государственные расходы на социалку, безопасность, накопление резервов и так далее. В итоге мы стали бы беднее, а не богаче.

3. Запасы газа в европейских хранилищах к концу зимы составят 18%. По сравнению с 30% в прошлом году:

https://lenta.ru/news/2022/02/28/low/

Если Евросоюзу повезёт с погодой и со всем остальным, Евросоюз проходит зиму без серьёзных потерь — бизнес пострадает, но массово граждане замерзать не будут.