Мнение: «Оставьте в покое мою Украину…»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
«Новая» опубликовала подборку стихов моего друга Александра Кабанова, живущего в Киеве и пишущего на русском языке.
Вот только некоторые строфы из стихов Александра.
…Падает снег, взрывается — листья насквозь летят:
в эту войну — влюбляются и эту войну — хотят,
произойдёт вендетта из-за тебя, сестра, —
между бойцами света, между людьми добра.
Сдохнут во тьме враги и прочие сорняки,
это умрут другие дети и старики,
спросит в ноль-ноль двенадцать мальчик одной страны:
чем мне теперь заняться, как же я — без войны?
18.02.22.
…Политинформация: нашим виднее,
куда направлять прогрессивные массы,
опять обострение в новой гвинее,
грачи прилетели, а там — папуасы.
А впрочем, стояла погода весенья —
в канун сотворения, в самом начале,
не зря эта церковь была — воскресенья:
где нас — отпевали, а после — венчали.
Когда я проснусь в обескровленном теле,
исполненный, всех примиряющей, силы,
и ты мне напомнишь: грачи прилетели,
а мы их — не звали, а нас — не спросили.
Тогда я надену косуху-шиповку
и вам намалюю другую картину:
грачи возвратились в свою третьяковку —
оставив в покое мою украину.
04.02.22.
Удивительно, как в бендеровсо-фашисткой Украине Александр умудряется писать на русском языке?
На снимках: Александр Кабанов
Август 2009 года. На Волге. Слева – казанский поэт Алексей Остудин, в центре – киевский поэт Александр Кабанов…. Кажется, что это было в какой-то другой, невероятной жизни. А в новой реальности уже никогда не будет рыбалки. Ни на Волге, ни на Днепре…
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет