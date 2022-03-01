 

Мнение: «Оставьте в покое мою Украину…»

01.03.2022, 16:26, Разное
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«Новая» опубликовала подборку стихов моего друга Александра Кабанова, живущего в Киеве и пишущего на русском языке.

Вот только некоторые строфы из стихов Александра.

…Падает снег, взрывается — листья насквозь летят:
в эту войну — влюбляются и эту войну — хотят,
произойдёт вендетта из-за тебя, сестра, —
между бойцами света, между людьми добра.

Сдохнут во тьме враги и прочие сорняки,
это умрут другие дети и старики,
спросит в ноль-ноль двенадцать мальчик одной страны:
чем мне теперь заняться, как же я — без войны?
18.02.22.

…Политинформация: нашим виднее,
куда направлять прогрессивные массы,
опять обострение в новой гвинее,
грачи прилетели, а там — папуасы.

А впрочем, стояла погода весенья —
в канун сотворения, в самом начале,
не зря эта церковь была — воскресенья:
где нас — отпевали, а после — венчали.

Когда я проснусь в обескровленном теле,
исполненный, всех примиряющей, силы,
и ты мне напомнишь: грачи прилетели,
а мы их — не звали, а нас — не спросили.

Тогда я надену косуху-шиповку
и вам намалюю другую картину:
грачи возвратились в свою третьяковку —
оставив в покое мою украину.
04.02.22.

Удивительно, как в бендеровсо-фашисткой Украине Александр умудряется писать на русском языке?

На снимках: Александр Кабанов

Август 2009 года. На Волге. Слева – казанский поэт Алексей Остудин, в центре – киевский поэт Александр Кабанов…. Кажется, что это было в какой-то другой, невероятной жизни. А в новой реальности уже никогда не будет рыбалки. Ни на Волге, ни на Днепре…

Источник: Ирек Муртазин



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