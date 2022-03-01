Мнение: «Оставьте в покое мою Украину…»

«Новая» опубликовала подборку стихов моего друга Александра Кабанова, живущего в Киеве и пишущего на русском языке.

Вот только некоторые строфы из стихов Александра.

…Падает снег, взрывается — листья насквозь летят:

в эту войну — влюбляются и эту войну — хотят,

произойдёт вендетта из-за тебя, сестра, —

между бойцами света, между людьми добра.

Сдохнут во тьме враги и прочие сорняки,

это умрут другие дети и старики,

спросит в ноль-ноль двенадцать мальчик одной страны:

чем мне теперь заняться, как же я — без войны?

18.02.22.

…Политинформация: нашим виднее,

куда направлять прогрессивные массы,

опять обострение в новой гвинее,

грачи прилетели, а там — папуасы.

А впрочем, стояла погода весенья —

в канун сотворения, в самом начале,

не зря эта церковь была — воскресенья:

где нас — отпевали, а после — венчали.

Когда я проснусь в обескровленном теле,

исполненный, всех примиряющей, силы,

и ты мне напомнишь: грачи прилетели,

а мы их — не звали, а нас — не спросили.

Тогда я надену косуху-шиповку

и вам намалюю другую картину:

грачи возвратились в свою третьяковку —

оставив в покое мою украину.

04.02.22.

Удивительно, как в бендеровсо-фашисткой Украине Александр умудряется писать на русском языке?

На снимках: Александр Кабанов

Август 2009 года. На Волге. Слева – казанский поэт Алексей Остудин, в центре – киевский поэт Александр Кабанов…. Кажется, что это было в какой-то другой, невероятной жизни. А в новой реальности уже никогда не будет рыбалки. Ни на Волге, ни на Днепре…

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