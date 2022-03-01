Guardian – компания Ericsson давала взятки террористам ИГ через «чёрную кассу»

Шведская компания Ericsson предоставляла взятки боевикам «Исламского государства»* в Ираке, а также уходила от уплаты налогов, пишет The Guardian. Об этом свидетельствуют результаты внутреннего расследования, ставшие достоянием общественности благодаря утечке. Предприятие специально нанимало подрядчиков, которые доставляли технику незаконным, но быстрым способом, подвергая их тем самым большой угрозе и вовлекаясь в коррупционные схемы с подкупом террористов, рассказывает британское издание.



AP

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson замешан в коррупционных схемах как минимум в 10 странах, в частности в даче взяток террористам «Исламского государства»*, пишет The Guardian. Об этом свидетельствует утечка информации о внутреннем расследовании в компании. К тому же предприятие подвергало серьёзному риску своих подрядчиков, некоторых из которых боевики ИГ даже похищали. Одного инженера в плену продержали целый месяц. При этом сотрудники Ericsson выключили свои телефоны и не отвечали на его призывы о помощи. К счастью, потом его отпустили.

Как выяснилось, платежи террористами осуществлялись через так называемую «чёрную кассу», которая принадлежала подрядчикам шведской компании, объясняет британское издание. В 2014 году «Исламское государство» захватило Мосул и контролировало около 40% территории страны, облагало подконтрольные регионы налогами, продавало местную нефть, а также занималось мародёрством. В Ираке Ericsson выбирали таких подрядчиков для транспортировки своей техники, которые брали за свои услуги гораздо больше обычного, но в то же время предоставляли гарантии «быстрой», но «незаконной» доставки.

Как показали результаты внутреннего расследования, некоторые счета были в три раза больше нормальной стоимости, а один из них — в 20 раз. Как сообщается, в числе дополнительных расходов был подкуп боевиков, находящихся на транспортных маршрутах, а также — уход от уплаты пограничных налогов.

После утечки данных курс акций Ericsson упал на 14%. В своём официальном заявлении компания частично признала свою вину в участии в коррупционных схемах, причём не только в Ираке, но и в Джибути, Китае, Вьетнаме, Индонезии, а также Кувейте. В результате внутреннего расследования предприятие покинул ряд сотрудников, а также были приняты различные дисциплинарные и коррекционные меры. Также в Ericsson стали тщательнее готовить сотрудников, работающих в Ираке.

Но утечка свидетельствует о том, что компания занималась схожими практиками и в других странах, в частности в Ливане, где в период с 2018 по 2019 год через «чёрную кассу» покупала членам местного правительства подарки, организовывала для них развлечения и демонстрировала прочие знаки признательности. Такие же коррупционные схемы существовали в Бахрейне, Южной Африке, Бразилии, Азербайджане, Ливии и Марокко.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.