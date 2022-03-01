 

Песков отреагировал на антироссийские заявления главы Минфина Франции

01.03.2022, 16:15, Разное
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Глава Министерства финансов Франции заявил о “тотальной
финансовой войне” с Россией из-за военной спецоперации на Украине. “Мы собираемся
вести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией — с Владимиром
Путиным, с его правительством — но за последствия будет платить и российский
народ”, – заявил политик.

Дмитрий Песков отреагировал на слова главы французского Минфина.
Он отметил, что подобные заявления уже делались ранее. “Просто сейчас это
все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски
сняты”, – высказался пресс-секретарь президента.

В связи с ситуацией на Украине западные страны вводят
жесткие санкции против России. Ограничения сильно затронули финансовую сферу. Глава
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза
затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для
российских авиакомпаний, в связи с ответными мерами перелеты между РФ и
странами Евросоюза приостановлены. Санкции также были введены в отношении
некоторых политиков персонально. Великобритания и Франция также заявили, что
планируют арестовывать имущество российских олигархов, связанных с
правительством.



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