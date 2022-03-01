 

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете суррогатного материнства в России

01.03.2022, 16:15, Разное
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Депутаты Государственной думы планируют обсудить вопрос о запрете суррогатного материнства на территории РФ. Предложение это поступило от представителей РПЦ. Об этом сообщает портал Vse42.ru.

С комментарием выступила Нина Останина, которая является депутатом Госдумы по семейным делам. По ее словам, поднять соответствующую тему планируется 24 марта во время заседания парламентариев. Также она сообщила о планировании внести поправки об изъятии соответствующей нормы в законе, посвященном охране здоровья. Депутат считает, что российское общество не должно поддерживать тему продажи новорожденных детей. Причем касаться это должно не только иностранных, но и российских семей. По ее мнению, это осознание уже пришло ко многим в нашей стране. Также она отметила, что поступают предложения о запрете суррогатного материнства на уровне законодательства.

Напомним, что ранее представители власти уже высказывали предложения о введении запрета использования суррогатного материнства для рождения детей иностранным семьям. Так, политики ссылались на ряд стран, в которых это запрещено конституцией. К таким государствам относится, к примеру, Швейцария.



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