 

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков, разрушен жилой дом

01.03.2022, 16:10, Новости дня
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“Около 13.20 в результате авиаудара в городе Харьков по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением. Число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 ед. техники”, – говорится в сообщении.

Местный Telegram-канал Труха также сообщает, что оккупанты атаковали корпус Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования.

Это уже не первая ракетная атака на город за сегодня. Российские оккупанты обстреляли Харьков сегодня утром, ударив по площади Свободы перед зданием облгосадминистрации. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской облгосадминистрации погибло минимум 10 человек, более 20 травмированы.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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