Ученые выяснили механизм отделения хвоста у ящериц

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой ученые из Объединенных Арабских Эмиратов совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки выяснили механизм отделения хвоста у ящериц.

Давно известно, что многие виды ящериц способны сбрасывать собственные хвосты, когда им угрожает опасность. Но до сегодняшнего момента механизм выпадения хвоста не был хорошо изучен.

Результаты недавнего эксперимента продемонстрировали, что две части хвоста этих существ покрыты микропиллярами, связанными в форме гриба. Кончик каждого микропилляра покрыт нанопорами, которые работают подобно вилкам, вставляемым в розетки.