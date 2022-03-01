 

Мнение: Проблема использования террористической тактики “живого щита”

01.03.2022, 15:45, Разное
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Когда использование террористической тактики живого щита (аля Ракка, Манбидж, Мосул) приводит к побочным эффектам в собственной армии. Автору письма, как собственно и Залужному, ничего хорошего пожелать не могу. Гражданским в Северодонецке, мужества. Самое темное время перед рассветом.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция по Украине

Источник: Colonel Cassad



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