Как меня обули – Личное мнение

Все уже понимают, что воздействие на экономику России оказывается максимальное. Что будет дальше — с курсами, доходами, импортом-экспортом и ценами на всё — не скажет никто.



Фото: Соцсети

Вместе с тем, в таких беспрецедентных условиях, мы сами ещё всё и усугубляем. Расскажу на личном примере.

Столкнулась с довольно неприятной ситуацией — больше недели назад у официального дилера одной известной компании заказала оборудование на очень большую сумму.

Оплатила деньги. А вчера приходит уведомление, что отгрузка со склада прекращена.

Деталь: поставщик имеет оборудование на российском складе. Куплено оно по старому курсу за евро, лежало и ждало покупателя.

Что делает продавец? Он замораживает отгрузку. Купив давным-давно оборудование, он не продаёт его за честную цену со своей честной прибылью. Он ждёт. Думает: сейчас скаканёт евро. И хочет продать тогда это оборудование в 2 раза дороже.

В крайнем случае, он рассуждает, даже если рубль откатит к прежнему курсу, свою обычную прибыль он всё равно возьмёт.

Не осуждаю, поймите. Даже могу понять такой ход мыслей. Но насколько правильно такое поведение по отношению к экономике?

Ты купил оборудование по старому курсу? Так и продавай его так же, а новое, которое ты закупишь по новому курсу, продавай по новым ценам.

Разве не так было бы правильно?

Я так понимаю, что не одна я влетела в подобное. Цена на многое взлетели вверх.

Все затаились, ждут, вместо того, чтобы продолжать честно работать. И именно таким поведением мы сами усугубляем внешние санкции. Получается, что на экономику давят не только снаружи, но из изнутри страны.

При этом, прошу заметить, все находятся в одной лодке. Ты прекратил отгрузку, надеясь заработать в два раза больше, но ты такой умный не один — вас много. В итоге, ты точно так же нарвёшься на такого же как и ты.

И вся та фантастическая прибыль, что бизнесмен рисует в своих мечтах, растворится в прибыли таких же предприимчивых граждан. Но это не самое плохое было бы — мы все окажемся в другой ценовой реальности и откатить назад будет уже невозможно.

Что думаете?

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