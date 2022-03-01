Bloomberg назвало отключаемые от SWIFT российские банки

Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает американское издание Bloomberg со ссылкой на проект.

Отмечается, что Сбера и Газпрома в этом списке нет. В него входят ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с «другими юрисдикциями», в том числе с США.

Напомним, Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка. Они затронут корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.