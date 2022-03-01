 

Bloomberg назвало отключаемые от SWIFT российские банки

01.03.2022, 15:25, Новости дня
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Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает американское издание Bloomberg со ссылкой на проект.

Отмечается, что Сбера и Газпрома в этом списке нет. В него входят ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.  

Окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с «другими юрисдикциями», в том числе с США.

Напомним, Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка. Они затронут корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.



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