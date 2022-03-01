Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях РФ на переговорах

Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

«В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».

Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет на польско-белорусской границе.