 

Зеленский объявил о блокаде всех крупных украинских городов

01.03.2022, 15:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – сообщил Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.



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